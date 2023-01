Az óvatos befektetők számára továbbra is a magyar állampapírokat javasolja újévi elemzésében az Equilor, mivel különösebb kockázatok nélkül termelhetnek attraktív hozamokat. A biztonság fokozása érdekében pedig érdemes a devizanemek között is megosztani a rizikót.

Fotó: Getty Images

A portfólió felét Török Lajos vezető elemző a hazai devizában jegyzett PMÁP 2029/K sorozatú papírjába tenné, egyötödét az euróban vezetett PEMÁP 2028/Y-ba, míg 30 százalékát a dolláralapú HunGov 2052/09/25 sorozatba.

A hosszú távon gondolkodó tőketulajdonosok, akik hajlandók közepes mértékű kockázatot vállalni, befektetéseik 60 százalékát értékalapú részvényekbe is fektethetik – véli az elemző cég.

A részvények között az Equilor a német DAX kosarát alkotó papírokat részesítené előnyben, 25 százalékos súllyal, míg 15 százalékos arányban amerikai értékalapú részvényeket követő ETF-eket szerezne be.

A fennmaradó hányadot 50-50 százalékban osztalékbajnok globális papírok, illetve kínai és indiai részvények között osztaná meg.

Az igazán bátor invesztorok számára ajánlott három osztalékbajnok egyedi részvényt is az elemzőcég.

Ezek egyike az amerikai VF Corporation (korábban Vanity Fair), ruha- és cipőgyártó, amelynek olyan márkái vannak egyebek között mint a Timberland, a Kipling és az Icebreaker.

A mostani kurzuson a részvény osztalékhozama 6,75 százalék, bár volatilitása magas, tehát kötélidegzetűek előnyben. Jelenleg viszonylag olcsón, 10,6-os P/E (árfolyam/nettó nyereség) rátán és 12,7 százalékos ROE-val (sajáttőke-arányos megtérülés) kapható.

Valamivel alacsonyabb, 4,6 százalékos osztalékhozammal vághatók zsebre jelenleg a tengerentúli hiperkonzervatív és rendkívül stabil üzletvitelű First Long Island Corporation bank részvényei.

A pénzintézet kizárólag a New York-i felső tízezernek otthont nyújtó Long Island szigetén vállal ingatlanpiaci kitettséget, ezért extrém alacsony a rosszhitelaránya.

A barkácstermékeiről idehaza is jól ismert Stanley Black & Decker papírjai is felkerültek az Equilor ajánló listájára. A részvény jelenlegi árfolyamán 4,2 százalékos osztalékhozamot kínál, P/E rátája pedig 10,3. A vállalat tevékenységi köre letisztult, ám jelentős az építőipari kitettsége. Növeli a cég vonzerejét, hogy az Equilor szerint akár felvásárlási célponttá is válhat.

Végül Török Lajos említett egy erősen spekulatív európai célpontot is, nevezetesen a Credit Suisse részvényét, a jelenlegi 3 svájci frankos vagy a körüli árfolyamon.

Álláspontja szerint a helvét nagybank megszűnése kizárható, sorsa idővel jobbra fordul, amint azt a Deutsche Bank esetében is láthattuk.

A részvénypiacokon ugyanakkor az óriási volatilitás miatt mindenképpen aktívan kell kezelni a portfóliókat, napi ellenőrzés, ha kell, ki-beugrálás mellett.

A nemzetközi kötvénypiacon a befektetők megjátszhatják a német–olasz állampapír-spread várható mérséklődését is,

hiszen az Európai Központi Bank 0ľ szigorodó monetáris politikájára tekintettel – a jövőben hanyagolhatja az eurózóna pénzügyileg erős országai által kibocsájtott államkötvényeket, ellenben a mediterrán országok papírjait mindenképpen vásárolnia kell, hiszen ellenkező esetben a görög válság immár nagyobban, olasz vagy spanyol szinten ismétlődne meg, ami az egész uniót maga alá temethetné.