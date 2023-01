Mint arról beszámoltunk, a Tesla negyedik negyedéves gyorsjelentése is halmozta a rekordokat, ám ez az elemzői konferenciabeszélgetést megelőzően langyos piaci reakciót váltott ki, alig egy százalékkal emelkedett a villanyautó-gyártó árfolyama az amerikai tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben. Pár órával később azonban alaposan megváltozott a helyzet és a kurzus már 5,5 százalékos pluszban járt, miután Elon Musk színre lépett és a megnyugtató válaszokkal szolgált az elemzői-befektetői aggodalmakra, amelyek elsősorban a cég profittermelő képességének romlását érintették.

Elon Musk alapító-vezérigazgató ragaszkodik a Tesla-értékesítések évi 50 százalékos bővülési céljához.

Fotó: Getty Images

A 30,6 százalékról kétéves mélypontra, 25,9 százalékra esett üzemi haszonkulcs ugyanis már bántóan alacsony a Tesla szintjén. A Tesla a költségeket kézben tudta ugyan tartani, a kereslet csökkenése ellen viszont változtatnia kellett az árpolitikáján. A cég a legfontosabb piacain korábban nem látott árkedvezményekkel kezdte árulni autóit az év vége felé, rendesen ki is akadtak ezen a magukat becsapottnak érző vásárlók, akik korábban vették meg az autójukat. A taktika bevált, a kereslet ismét felpörgött, ám hogy ez mennyire stabilizálódhat magas szinten, arról Musk beszélt az elemzői konferencián.

Agresszív árcsökkentéseinkkel felpörgettük a lanyhuló keresletet az elektromos járműveink iránt, egyúttal cáfolatot adva arra, hogy a gazdasági visszaesés elveszi az emberek kedvét az autóvásárlástól

– hangoztatta az alapító-vezérigazgató. A januárban meglépett újabb erőteljes árcsökkentés hatásairól szólva kifejtette, hogy az az eredményességet nem érinti, mivel cége a fokozódó versenyben is képes lesz költségeinek további csökkentésére. Ebben a legnagyobb tartalékai kétségtelenül a Teslának vannak, az egy járműre eső profitját megirigyelhetik a többiek.

A cég a lezárt negyedévben 9100 dolláros profitot zsebelt be mind a 405 ezer eladott autóján, úgyhogy finanszírozási problémákra nem hivatkozhat. Összehasonlításul: a Toyota egy autóra eső átlagos profitja legutóbb a hetede volt a Tesláénak.

A Tesla közölte, hogy autóipari haszonkulcsa az idén is 20 százalék fölött marad,

jóllehet az akkumulátorgyártás felfuttatásának költségei, a berlini és texasi új gyárak, valamint a magasabb nyersanyag-, alapanyag-, logisztikai és garanciaköltségek és a visszahívások kezelése „zabálják a pénzt”.

Ugyanakkor épp a logisztikai költségek visszavágásával, a vásárlói visszajelzések alapján feleslegesnek bizonyult extra berendezések elhagyásával, a beszállítói szerződések újratárgyalásával, a raktárkészletek szűkebbre fonásával igyekeznek faragni a kiadásaikon.

A gyártókapacitás oldaláról optimális a helyzet, sanghaji üzemük kapacitását évi egymillió darabosra növelték. Tavaly termelésbe állt a houstoni és a Berlin melletti Grünheidében lévő Gigafactory és már egy újabbat terveznek 3,6 milliárd dolláros beruházásban, a Panasonic-kal közös nevadai akkumulátorgyáruk mellé.

Mégis az óvatosság jellemzi a Tesla idei évre most megfogalmazott értékesítési terveit, amely 1,8 millió villanyautó eladásáról szól

a tavalyi 1,31 millió után. Ez 37 százalékos bővülést jelent, azaz Musk 2021-ben tett hangzatos ígérete az éves alapon stabilan legalább 50 százalékkal növekedő értékesítésekről immár érvényét veszítette. Vagy mégsem? Musk ugyanis megpendítette, hogy az idei eladások elérhetik a 2 millió darabot is, ha zavaró tényezők nem lépnek fel. Ez már 52 százalékos bővülést jelentene. Hozzátette, hogy az 50 pluszos tempó hosszabb távon működhet, e céljuk deklaráltan legalábbis nem változott.

A Tesla a Grünheidében gyártott Model 3-asokkal és Model Y-okkal lefedi az európai piacot.

Fotó: Getty Images

Az autópiac egésze zsugorodik az idén, a Tesla viszont növekedési pályán marad

– mondta Musk, hozzátéve, hogy az árcsökkentések után leadott megrendelések már a januári termelési kapacitás dupláját is elérték, így már a kereslet kiegyensúlyozására is törekedniük kell, amelynek eszköze egy enyhe áremelés, ami a Model Y esetében már meg is történt. Az árcsökkentési hullámba egyébként a magyar piac is beleesett, a Model 3 ára például 2-3 millió forinttal csökkent és most 18,99 milliós alapárról indul.

Musk csalódást is okozott a modellpaletta új, várva várt tagjáról, a Cybertruck elektromos pickupról szólva, annak gyártása ugyanis az előzetes bejelentésekkel ellentétben csak jövőre indulhat meg. A modell bemutatása óta eltelt öt év rendkívül hosszú idő, ezalatt a Ford a legendás F-150 elektromos verziójával, a Lightninggel letarolja az amerikai piacot, a Ram, a Rivian és a GMC hasonló modelljeiről már nem is szólva.

Elemzők szerint nem valószínű, hogy a Cybertruck bármikor eléri a detroiti versenytársakéhoz hasonló értékesítési volumeneket, de lehet, hogy már nem is ez motoszkál Elon Musk fejében.

A Tesla a március eleji befektetői napjára ígérte egy új generációs járműplatform bemutatását,

de iparági szakértők szerint az immár szakállasnak mondható modellkínálaton is farigcsálnia kellene.

A Model S szedán eladásai például már rég padlót foghattak, ám az összevont értékesítési statisztikából ez konkrétan nem hámozható ki – talán nem is véletlenül. Idén felfrissítik viszont a Model 3-ast, Highland fantázianéven futó, a jelenleginél is olcsóbb változattal lépnek a piacra a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező vásárlói rétegeket megcélozva.

A Tesla Cybertruckjának bemutatója óta már négy év telt el, de a gyártás csak jövőre indulhat meg Austinban.

Fotó: Robyn Beck

Musk egy, a lélektani szintként kezelt 35 ezer dollárnál olcsóbb Tesla modell tömeggyártásáról is szót ejtett, erről majd március elején tudhatunk meg többet.