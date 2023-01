A borús napok után már a nyitás előtti kereskedés is jó hangulatban telt a tengerentúlon pénteken. A határidős jegyzések lendületes napot ígértek az amerikai tőzsdéken. Az egész heti aggodalmaskodást oldotta a Netflix csütörtök esti gyorsjelentése. De a Google anya Alphabet költségcsökkentő intézkedéseit is jól fogadta a piac. A befektetők, persze, továbbra is hadilábon állnak az amerikai jegybank szerepét betöltő Feddel.

Egyre többen fogadnak arra, hogy a még ebben az évben kamatcsökkentésbe kezd a Fed.

Az amerikai tízéves államkötvény hozama 3,429 százalékra emelkedett az egy nappal korábbi 3,396 százalékról.

Fotó: Getty Images

A jó hangulat nem csak kitartott a zárásig, de még fokozódott is. Végül

a széles piacot leképező S&P 500 1,89 százalékot emelkedett pénteken.

A technológiai fókuszú Nasdaq Composite 2,66 százalékot. És még a klasszikus DIJA is magára szedett 1 százalékot.

Nagyot mentek pénteken a lakossági pénzügyi papírok,

miután az Egyesült Államok legnagyobb autófinanszírozó társasága a vártnál jobb nettó kamatmarzsinokra számít az idei évben. Az Ally Financial közel 20 szűázalékot ralizott. De az Affirm pénzügyi szolgáltató is bő 14 százalékot emelkedett a hét utolsó napján.

Érdekes tőzsdei fejlemény, hogy az elmúlt másfél évben megtizedelődött az üres tőzsdei társaságok (SPAC) fúzióinak átlagos mérete.

Míg az amerikai használt lakás eladások tavaly 18 százalékkal csökkentek év per év alapon. A tavalyi szint

a legalacsonyabb érték 2014 óta.

Egész heti visszatekintésben, csak a technológiai index, a Nasdaq Composite zárta pluszban (0,6 százalék) az 5 kereskedési napot. Az S&P 500 0,7 százalékot süllyedt, míg a Dow Jones ipari átlag 3,7 százalékot esett a héten.