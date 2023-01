A Gartner legfrissebb prognózisa szerint a globális IT-kiadások az idén 2,4 százalékkal haladhatják meg a tavalyi értéket, három hónappal korábban több mint ötszázalékos növekedést jósolt a piackutató cég. Érdemes azonban kellő óvatossággal kezelni ezeket a jóslatokat, a folyamatok nem biztos, hogy lekövetik a globális trendeket egy olyan kis piacon, mint a magyar – mondta a Világgazdaságnak Szekeres Viktor, a Gloster Infokommunikációs Nyrt. alapító-elnöke, többségi részvényese.

Gyors növekedési stratégiát hirdetett meg az informatikai társaság. Fotó: Andrej Ivanov / AFP

A saját ügyfélmegrendeléseit látva a magyarországi trend inkább az, hogy a szolgáltatások – szoftverfejlesztés és kibervédelem – iránt a kereslet folyamatos, a hardverértékesítésben viszont látható némi megtorpanás, több ügyfél későbbre halasztja az informatikai beruházásai egy részét.

Egyébként a csiphiányprobléma folyamatos enyhülésével arra számítok, hogy a hazai hardverpiac jobb évet zárhat az idén a tavalyinál

– fogalmazott Szekeres Viktor.

A Glostert az infláció kevésbé állítja kihívás elé, mint az informatikai piac más szereplőit: azáltal, hogy az informatikai hardverforgalmazásban az inflációs hatás sokkal enyhébb, így egyszerűbben is hárítható át. Jelenleg a Gloster leányvállalataiban az árbevétel 30-40 százaléka keletkezik devizában, további körülbelül ugyanakkora hányada a bevételnek devizához kötött.

A társaság árbevételében az állami megrendelések súlya alacsonynak tekinthető, emellett a cég vezetője nem számít arra, hogy az állami kiadáscsökkentések a digitalizáció területére is áthúzódhatnak, ehelyett azt várják, hogy a terveknek megfelelően folytatódik a digitalizáció térnyerése a közigazgatásban, hasonlóan ahhoz, amit Észtországban sikerült megvalósítani.

A Gloster többségi tulajdonosa hozzáfűzte, alapvetően alakult át az IT-szerepe a megrendelőik körében, ezek a vállalatok olyan informatikai beruházásokra mondanak igent, amely azonnali üzleti eredményt hoz: például CRM-rendszert vezetnek be a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében vagy teljes munkafolyamatokat automatizálnak. „Eddig az IT amolyan szükséges rossz volt, ma pedig az üzleti növekedés integráns része” – fogalmazott.

Három módon vonhat be forrást a társaság

A szakember továbbra is optimista az akvizíciós stratégiájukat illetően. Az elmúlt 3 évben több mint 60 céget világítottak át, ebből 9 zárult felvásárlással, most e társaságok integrációja zajlik. A finanszírozás továbbra is biztosított, egyrészt az egyre növekvő vállalati eredményből, bankhitelből (a magas forintkamatok miatt most csak euróban terveznek ilyen módon forrást bevonni) és továbbra is nyitott a tőkeági finanszírozás. Mint a cégvezető elmondta, a nyilvános részvénykibocsátás és a zárt körű tőkeemelés is nyitott opció.

Az akvizíciós stratégia részeként kifejezetten optimista a német autóiparra nézve is, annak ellenére, hogy általában véve a német gazdaság valószínűleg nem nő számottevően 2023-ban.

Öldöklő piaci versenyre lehet számítani a hagyományos német, az amerikai és a kínai autómárkák között egy olyan átalakulási folyamat kellős közepén, aminek a végén a nem is távoli jövőben egy autóban az igazán hozzáadott értéket a benne lévő szoftver jelenti majd. Ebben a piaci környezetben a német autóipar rengeteget költhet szoftverfejlesztésekre, közte az olyan, az autógyártást vezérlő megoldásokra, amelyek leszállításában a Gloster erős és jelen is van már beszállítóként

– fogalmazott.

Hova nőhet a Gloster?

A várakozások szerint dinamikus növekedéssel zárt 2022 után nehezebb külső piaci környezet vár az idén a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-re –mondta a Világgazdaságnak a társaságot követő szakértő. Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője szerint – bár a 2022-es év második felének bevételi és nyereségadatai még nem ismertek – a nyitott rendelésállományról közzétett adatok láttán optimisták lehetnek a befektetők.

Ami biztosan nehezebb lesz az idén, az az akvizíciós stratégia lépéseinek megvalósítása, legalábbis a forrásbevonás alternatívái biztosan szűkültek – mondta. A magasabb kamatok és a szigorúbb hitelfelvételi kritériumok miatt a banki oldali forrásbevonás nehezült, így az akvizíciókhoz a társaság készpénzállománya, illetve az eredmény nyújthat fedezetet.

A novemberben frissített stratégia szerint emellett a tőkeemelés is nyitott opció, akár 3 milliárd forintban vonhat be tőkét az idén az informatikai társaság. Nagy András szerint nagyobb horderejű felvásárlások esetén lehet szó nyilvános részvénykibocsátásról, ha kisebb cégről van szó, akkor pedig zárt körben is elég lehet a tőkeemelés, ahogy korábban már volt rá példa több alkalommal.

A magyar IT-cégek élbolyához tartozik a Gloster.



Az infláció áthárításával valószínűleg kevesebb gondja lesz a Glosternek. Ahol euróban számláznak vagy euróban rögzítik az árakat (szoftverfejlesztési üzletág, felhőszolgáltatás, kibervédelem), a forint tavalyi gyengülése tekinthető egyfajta áremelésnek, keményebb dió az árnövekedés áthárítása a hálózatépítés és az intelligens otthonok üzletágban, főleg az utóbbi részpiac lett problémás a lassuló építőipari szegmens miatt.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság



A Gloster eddig sem az állami szerződések magas részarányáról volt híres, így ha az állam folytatja a költségvetési szigort a kiadási oldalon. az sem hátrányos a cégre nézve. Nagy András szerint továbbra is érvényben van az az EU-s vállalás, amely az RRF-alapok mintegy 30 százalékát érinti, a forrásokat pedig digitális átállásra – kiemelten egészségügyre, oktatás és tömegközlekedésre – kell fordítani.

Az elemző szerint a Gloster fő terjeszkedési iránya a német piac, ahol egészen kicsi piaci részesedés elérésével is nagyot nőhet a magyar központú cég árbevétele és nyeresége.

A terjeszkedés teljesen racionális – fogalmazott Nagy András –, érdemes magyar munkaerőköltségek mellett a német piacra szolgáltatni, így magasabb marzsokkal lehet kalkulálni.

Ami lehetőség, az egyben rizikó is, benne lehet a pakliban, hogy a gyors növekedési célok eléréséhez kitűzött akvizíciók közül nem mindegyiket sikerül a legjobb időben, jó feltételekkel végrehajtani.

A befektetési szolgáltató részvényelemzője úgy látja, kulcsfontosságú a Gloster szempontjából, hogyan teljesít a német autóipar az idén. Ismert, hogy egészében a német gazdaság körülbelül fél százalékkal bővülhet 2023-ban, és az autóipar kilátásai sem rózsásak. Ha az autóipari szegmens és vele együtt az informatikai beruházások visszaesnének, az lehet kedvezőtlen hatással a Gloster szoftverfejlesztési üzletágára.