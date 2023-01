Jó hírt kaptak csütörtök reggel a PannErgy befektetői, az OTP Bank friss elemzésében ugyanis javított a geotermikus energiát hasznosító vállalat részvényeinek kilátásain.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A bankház az eddigi 1670-ről 1747 forintra srófolta fel a célárat, ami a szerdai záróárhoz képest 30 százalékos ralit vetít előre egyéves távlaton. A bőséges hozampotenciál miatt továbbra is vételi ajánlás van érvényben.

A megemelt árfolyam-várakozást alapvetően a magasabb hőárakkal és értékesítési volumennel, valamint a társaság javuló hatékonyságával indokolja a pénzintézet elemzője, ezek ugyanis bőven ellensúlyozni tudják az energia- és munkaerőköltségek emelkedését.

Mindez a 2023-as EBITDA felülvizsgálatát is indokolttá tette, az OTP az eddigi 3,49 milliárd forint helyett 4,07 milliárdos eredményt vár a társaságról. Ez egybecseng a vezetőség idei évre kitűzött, 3,95–4,15 milliárdos sávba belőtt eredménycéljával.

A vállalatértékelési modell egyelőre nem számol a miskolci geometrikus projekt tervezett bővítésének kedvező hatásaival, amelyről egyelőre további információkra vár az OTP. A fejlesztési projekthez milliárdos állami támogatásra is számíthat a társaság. Az eredménykilátásokat ugyanakkor némileg visszafogják a magasabb kamatkörnyezet következtében emelkedő tőkeköltségek.

A közműcég múlt pénteken tette közzé negyedik negyedéves termelési jelentését, amelyben a tavalyit öt százalékkal meghaladó, egyúttal rekordszintű, 631 034 gigajoule (GJ) hőértékesítésről számolt be, némileg felülteljesítve a menedzsment előzetes várakozásait is.

Az év egészében ugyancsak ötszázalékos volt a bővülés, a közműtársaság 2022 során 1,78 millió GJ hőenergiát értékesített. A termelés legfőbb motorja a győri geotermikus projekt volt, ahol közel hatszázalékos volt a növekedés, és amelynek a hozzájárulása először lépte át az egymillió GJ-t.

A vártnál is jobb termelési teljesítmény tükrében a vezetőség megemelte a 2022-es eredményprognózisát is, a korábban jelzett 3,25–3,35 milliárd helyett 3,6–3,65 milliárd forint közé futhatott be az EBITDA.

A PannErgy részvényárfolyama két százalékkal emelkedett az évkezdet óta.