A Citigroup is csatlakozott pénteken a vártnál jobbat jelentő amerikai nagybankok sorához. A pénzintézet negyedik negyedéves bevételei ugyanis az egy évvel ezelőtti, bázisidőszaki 17 milliárd dollár után elérték a 18 milliárd dollárt, miközben a FactSet elemzői konszenzusa mindössze 17,96 milliárd dollárral számolt.

Fotó: Shutterstock

Hasonlóképpen a nettóprofit-ágon is sikerült részvényenként két centtel felülmúlni az 1,14 dolláros prognózist, bár ezen a soron tetemes, 21 százalékos az elmaradás az 1,46 dolláros bázistól, aminek főleg a növekvő céltartalékképzés volt az oka.

A teljes adózott profit egyébként 2,5 milliárd dollárt tett ki a tavalyi 3,2 milliárd dollár után.

A visszaesést az okozta, hogy az esetleges recessziótól való félelem miatt a menedzsment a negyedik negyedévben 640 millió dollárral, 1,85 milliárd dollárra növelte a bank hitelezési veszteségekre félretett céltartalékait. Ehhez képest 2021 utolsó három hónapjában 1,37 milliárd dollárt szabadított fel a tartalékaiból, hiszen akkor éppen kifelé tartott a pandémiából a világ.

Az ágazat többi szereplőjéhez hasonlóan a Citigroup is a befektetési banki bevételek erőteljes – a City esetében 58 százalékos – csökkenésével küzdött,

amit részben ellensúlyoztak a vártnál nagyobb, 13,3 milliárd dolláros nettókamat- és 3,2 milliárd dolláros kötvénykereskedelmi jutalékbevételek.

A részvények forgalmazásából beszedett 789 millió dollár azonban a várakozások alatt maradt.

Az egyik fő célunk 2022-ben az volt, hogy olyan stratégiát vezessünk be, amely hosszú távú értéket teremt részvényeseink számára, és elégedett vagyok azzal a jelentős előrelépéssel, amelyet már elértünk az átalakítás, az egyszerűsítés és az öt, egymással kapcsolatban álló üzletágunk megerősítése terén, amelyek közül néhány már ebben a negyedévben kiváló eredményeket ért el

– kommentálta Jane Fraser vezérigazgató a gyorsjelentést.

A JPMorgan, a Bank of America és a Wells Fargo szintén pénteken számolt be eredményeiről. A JPMorgan felülmúlta az elemzői becsléseket a negyedévre vonatkozóan, de közölte, hogy enyhe recessziót vár idén. A Bank of America szintén felülmúlta a Wall Street várakozásait, mivel a magasabb kamatlábak ellensúlyozták a befektetési banki veszteségeket.

A Citi részvényei először markáns esésnek indultak a közzétételt követően, ám később a vevők kerekedtek felül a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, úgyhogy 14.40-re az árfolyam 0,6 százalékkal, 49,4 dollára emelkedett.