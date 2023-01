A Duna House (DH) szabad készpénzállománya meghaladja a 9 milliárd forintot – derült ki Schilling Dánielnek, a cég gazdasági igazgatójának a TrendFM-en adott interjújából.

Jelentős osztalékhozammal kecsegtet a Duna House.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szakember elmondta: ha nem látnak kedvező akvizíciós lehetőséget, előtérbe kerülhet a magasabb osztalék kifizetése is.

A cég általános osztalékpolitikája szerint az éves elért adózott eredményük 47 százaléka képezi az osztalékjavaslatuk alapját, de a jelenlegi helyzetben lehetségessé válhat pluszeredmények kifizetése is.

Ilyen pluszeredmény lehet a Forest Hill ingatlanprojekt lezárásával megjelenő összeg is, amelynek pontos nagysága ugyan egyelőre nem ismert, a belőle generált cash flow 6,1 milliárd forint körül alakulhat a cég számításai szerint.

Mekkora osztalékot vár a Duna House-tól a szakértő?

Az osztalékvárakozásokkal kapcsolatosan lapunk megkereste Gaál Gellértet, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető részvényelemzőjét, aki a VG-nek elmondta: a 2022-ben megtermelt eredmény fényében 50-100 forint egy részvényre jutó osztalékkal számolhatnak a befektetők, de az összeg ennél magasabb is lehet.

Az elemző szerint ugyanis nem lehet kizárni azt az eshetőséget, hogy a Forest Hill projekt teljes lakásállományát értékesítik, az ebből származó eredménynek pedig a teljes egészét ki is fizetik osztalékként.

Ebben az esetben a Duna House 180 forint körüli részvényenkénti osztalékot fizetne, ami jelenlegi árfolyamához viszonyítva 45 százalékos hozamot jelentene.

Ha nem ez a forgatókönyv valósul meg, akkor sincs oka panaszra a DH részvényeseinek. Az alapvető osztalékpolitika alapján is 12,5–25 százalék közötti osztalékhozammal kecsegtet a cég, amely messziről sem nevezhető rossznak.

Csökkenő kurzus mellett kiemelkedő osztalékhozam

Gaál Gellért érdemesnek tartotta kiemelni, hogy a befektetők mindezek ellenére is pesszimistán tekintenek a DH részvényeire, látva a magyar ingatlanpiaci trendeket, amelyek erősen csökkenő tendenciát mutatnak. A negatív hangulat pedig minden bizonnyal hatással lesz a DH következő negyedévének alakulására is, még úgy is, hogy a cég profitjának fele már külföldi leányoktól érkezik, s a negatív magyar hatásokat ez valamilyen szinten tompítani tudja.