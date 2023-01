Amikor 2021-ben a JPMorgan Chase 175 millió dollárt fizetett a Frank nevet viselő fintech startupért, azt gondolták, hogy egy sok felhasználóval rendelkező, az egyetemistákat a pénzügyi segítségkéréshez szükséges űrlapok kitöltésében segítő, sikeres vállalkozást vesznek meg.

Fotó: CBS New York / YouTube

A Frankot alapító Charlie Javice a felvásárlást követően is vezette a céget, míg végül tavaly novemberben a bank elbocsátotta, és most mind a két fél pereli a másikat. Javice – akinek az ügyvéde Alex Spiro, aki Elon Muskot is képviseli a piacok manipulálásáról szóló ügyben – azt szeretné, ha a JPMorgan fizetné jogi költségeit, míg a bank szerint Javice átverte őket, és több millió hamisított felhasználóval adta el a cégét.

A Frank megvásárlását követően ugyanis a bank élni kívánt a több mint négymillió felhasználó elérését ígérő lehetőséggel, így próbaként 400 ezer állítólagos ügyfélnek küldött üzenetet, ám ezekből csak 103 kattintott tovább a JPMorgan hirdetésére. A Forbes 30 under 30 listájára – hasonlóan a Theranosból ismert Elizabeth Holmeshoz vagy az Alamedából ismert Caroline Ellisonhoz – is felkerülő Javice keresete szerint ugyanakkor ez a marketingajánlat rombolta a Frank márkáját, és tönkretette az alapító korábbi erőfeszítéseit.

Mindenesetre a rendkívül gyenge átkattintási arány arra késztette a JPMorgant, hogy ismét megvizsgálja a Frank tevékenységét és a felvásárlását.

Mivel már a bank volt a tulajdonos, képesek voltak az alapító korábbi levelezésébe is belenézni. Bár sokan nem szeretnek kéretlen hirdetéseket kapni, a vizsgálat igazolta a bank gyanúját, hogy nem ez okozta az alacsony átkattintási arányt, hanem az, hogy a Frank felhasználói nem léteztek a valóságban.

Ez azért problémás, mert a Frank adásvételéről szóló tárgyalások alatt Javice arról beszélt, hogy cége 4,25 millió ügyfelet nyert meg magának, akikkel érdemi kapcsolatot alakított ki. A JPMorgan ajánlatának kulcsfontosságú elemét képezte az, hogy a startup képes volt ennyi diákot elérni, ez bizonyította a lendület és a növekedés terén az eredményeket, azt, ami a Frank igazi értékét adta.

Valójában azonban csak mintegy 300 ezer felhasználót gyűjtött össze az oldal, és a különbséget szintetikus adatok generálásával igyekezett Javice áthidalni. Ebben segítségére volt Olivier Amar, a cég növekedési vezetője, ám a cég mérnöki igazgatója nem volt hajlandó segíteni ebben – írja a Bloomberg.

Fotó: Getty Images

Ezért Javice külső megoldás után nézett, és egy New York-i, adattudománnyal foglalkozó professzor hajlandó volt segíteni neki. Egy további szolgáltató segítségével össze is hozták a szükséges 4 millió felhasználót, és sikerült még újabb szolgáltatóktól valódi e-mail-címeket is venni hozzájuk. A Frank mintegy 175 ezer dollárért vásárolt hamis felhasználókat a bank keresete szerint, hogy 175 millió dollárért adja aztán el. Szép teljesítmény, ám valószínűleg kimeríti a csalás fogalmát. Ráadásul az erről szóló bizonyítékokat át is adta a céggel a JPMorgan számára.

Azonban a történtek arra is rávilágítanak, hogy miért van könnyű dolguk a szélhámosoknak, hiszen a Frankkel kapcsolatban több intő jelet is lehetett látni. A koronavírus-járvány alatt például a Frank számos egyetemtől kínált online kurzusokat, ám amikor ezekről megkérdezték az egyetemeket, kiderült, hogy nem tudnak róluk. A média persze Javice-t is szerette, így szerepelhetett különböző médiumokban, még a The New York Times is teret adott egy írásának, amely azonban tele volt hibákkal.