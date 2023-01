Csütörtöktől jegyezhető az új, a korábbinál is magasabb kamatot kínáló Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amely a hétéves futamidő első évére 16 százalékos kamatot ígér. Ez a tavalyi, 14,5 százalékos inflációs kamatbázisból és másfél százalékos kamatprémiumból áll össze, a befektetők a következő években is az előző évi pénzromlást ennyivel meghaladó kamattal számolhatnak.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Aki kevesli a PMÁP 2030/I sorozat kockázatmentesen elérhető hozamát, és nagyobb reálhozamra vágyik, esetleg valamilyen okból nem finanszírozná az államadósságot, de egy kis rizikót azért hajlandó vállalni, az nézelődhet a pesti tőzsdén is. Az új lakossági állampapírnak ugyanis vannak magas árfolyamnyereséggel kecsegtető alternatívái a hazai részvények között, legalábbis a következő egy évre vonatkozó elemzői célárak alapján.

Félúton az OTP, magas plafon a Richter előtt

A magas felértékelődési lehetőségért nem is kell túlzottan messzire tekinteni, a pesti börze gerincét adó négy legnagyobb piaci értékű és legnagyobb tételben kereskedett papírja közül három is 20 százalék körüli vagy azt meghaladó hozamot rejthet.

Az OTP ugyan mostanra éppen kirostálódott – az elemzői konszenzus 11 százalékos emelkedést vár a jelenlegi szintről –, ám ezt éppen a bankpapír remek év eleji formája magyarázza, idén ugyanis már 12 százalékot ralizott a kurzus.

A másik három blue chip nagyobb tartalékot rejthet, az olcsó orosz olajon nagyot kaszáló és üzemanyagár-sapkától már nem, extraprofitadókkal viszont még terhelt Mol árfolyamában például átlagosan 18 százalékos ralira számítanak az elemzők, akik közül hat vételt, öt pedig tartást javasol.

Egy fokkal még jobbak a Magyar Telekom kilátásai, az inflációt egy az egyben az ügyfelekre hárító távközlési vállalat részvényei 21 százalékot roboghatnak a szakértői konszenzus alapján. A céget követő elemzők túlnyomóan optimisták, a részvény eladását javasló Santander Polska különutasnak számít.

A legnagyobb tér a Richter előtt van felfelé, amely mintegy negyedével lehet alulértékelt jelenleg.

A főként exportra termelő gyógyszergyártónak a gyenge forint is kedvez, de csúcskészítménye, a Vraylar is rengeteg pénzt hozhat a konyhára. Hét bankház szerint venni kell a papírt, és mindössze egy elemző javasolja a meglévő pozíciók tartását.

Kispapír, nagy lehetőség

Van azonban élet a nagypapírokon túl is, mi több, aki az alacsony likviditás és a kisebb elemzői lefedettség jelentette kockázatokat is hajlandó vállalni, az ígéretes részvények még szélesebb köréből válogathat.

Az elmúlt évek egyik befektetői slágertémáját adó megújuló energia – közel 25 százalékos hozam reményében – két kispapírral, a geotermikus energiát hasznosító PannErgyvel és a diverzifikált megújuló erőmű portfóliót üzemeltető Alteóval is megjátszható. Az utóbbi árfolyamralijával 2021-ben és tavaly is lekörözte a teljes magyar tőzsdei mezőnyt, nem csoda, hogy a zöldülni szándékozó Mol is szemet vetett a növekedési pályán lévő, jól menedzselt közműcég többségi részvénypakettjére.

A rendszeres osztalékfizetést preferáló befektetők az ANY Biztonsági Nyomda részvényei felé kacsingathatnak, amely – a Concorde várakozásai szerint – osztalékszelvény nélkül is 30 százalékkal többet érhet a jelenlegi árfolyamnál. Hasonló rali előtt állhatnak a Graphisoft Park papírjai is, amelyeket hamarosan euróban lehet majd megvásárolni a pesti börzén.

Több mint másfélszeresére drágulhatnak a CIG Pannónia életbiztosító és az energetikai, turisztikai, ipari és mezőgazdasági portfólióval rendelkező holding, az Opus részvényei is. A két legalulértékeltebb hazai kisrészvény pedig a Waberer’s és az AutoWallis lehet, ha beigazolódnak a szakértői prognózisok, a szállítmányozási cég és az autókereskedő társaság papírjaival is nagyjából duplázhatnak a befektetők.