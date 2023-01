Rekordméretű, 132 milliárd svájci frankos, azaz 143 milliárd dolláros veszteséget könyvelhet el 2022-re a Svájci Nemzeti Bank (SNB) – tették közzé az előzetes számot hétfő reggel. Ez a jegybank 116 éves történetének legnagyobb éves vesztesége, amit főként a svájci frank drágulása, valamint a részvény- és a kötvénypiacok zuhanása okozott a központi bank értékpapír-portfóliójában.

A svájci jegybank árfolyama gyengüléssel fogadta a gigantikus veszteség hírét

Fotó: Getty Images

A hétfői előzetes adat a 2021-es 26 milliárd frankos nyereséghez képest hatalmas fordulatot jelent, és

messze meghaladta a bank 2015-ben felállított korábbi negatív rekordját, amely „csupán” 23 milliárd frankot tett ki, és valamivel több, mint Marokkó 2021-es GDP-je.

Az SNB március 6-án teszi közzé a részletes éves adatokat. Az alpesi ország központi bankja hatalmas devizahegyeken ül, amelyeket a frank gyengítése érdekében halmoztak fel 2015 óta. Az SNB csak az elmúlt hónapokban kezdett újra kismértékben devizát értékesíteni.

Jelentős a jegybank részvény- és kötvényállománya is. Így további veszteséget okozott, hogy a globális részvénypiacok tavaly folyamatosan gyengültek, ezzel egyidejűleg a kötvényárak is lejtőre kerültek, mivel a központi bankok világszerte – ahogy az SNB is – kamatemeléssel igyekeztek az infláció ellen küzdeni.

Eközben a hitelintézet erőfeszítései ellenére egyre dráguló svájci frank júliusban az euróval szemben paritás fölé emelkedett, ami tovább növelte a veszteségeket. Szeptemberben már 1,05 eurót ért a frank, és év végére is csak 1,01-ra gyengült vissza, azaz paritás fölött zárta az évet. Ilyen fejleményre az euró bevezetése óta még nem volt példa.

Az egyetlen nyereséges portfólióelem a 400 millió frankkal felértékelődő arany volt, amelyből a központi bank 1040 tonnát halmozott fel.

A gigaveszteség következtében a berni központi hitelintézet nem teljesíti szokásos befizetését a svájci központi és a tartományi kormányok költségvetésébe – áll a közleményben. Tavaly az SNB 6 milliárd frankkal járult hozzá a büdzsékhez.

Ennek ellenére a veszteség valószínűleg nem lesz hatással az SNB politikájára. Tavaly háromszor emelték a kamatlábakat az infláció megfékezése érdekében.

Az SNB gigantikus veszteségei semmiben sem fogják megváltoztatni a monetáris politikáját

– mondta Karsten Junius, a J. Safra Sarasin svájci magánbank közgazdásza, hozzátéve, hogy az SNB hírneve önmagában garancia arra, hogy semmin se változtasson.

A jegybank zürichi tőzsdén jegyzett részvényei 1,4 százalékkal, 4910 frankra gyengültek hétfő délelőtt.