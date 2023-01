A Twitteren eddig hirdető 30 legnagyobb cég közül 14 teljes mértékben leállította reklámjait a közösségi oldalon Elon Musk hatalomátvételét követően – derült ki a Pathmatics analitikai cég becsléseiből.

Szaporodnak a gondok a Twitter háza táján, főhet Elon Musk feje.

Fotó: NurPhoto via AFP

A megmaradt 16 nagy hirdető közül négy 92-98,7 százalékkal csökkentette a költését az oldalon, jelentős csapást mérve ezzel az egyébként is nehéz helyzetben lévő közösségimédia-platformra, amely hamarosan csődbe is mehet.

A 30 legnagyobb reklámozó összesített költése 42 százalékot esett az év utolsó két hónapjában, 53,8 millió dollárra zsugorítva a Twitter kéthavi reklámbevételét.

Elon Musk a visszaeső hirdetési bevétel kapcsán korábban úgy fogalmazott, megérti, hogy a cégek tartanak az átmeneti időszak okozta bizonytalanságtól, de a legjobb módja a kételyek eloszlatásának az, ha csak szimplán használják az oldalt.

A prognózisok szerint nincs minden veszve, de a jelenlegi bojkott tartósulásával az optimizmus is elillanhat.

A cég a tavaly június 30-án véget érő negyedévében 270 millió dolláros veszteségről számolt be 1,18 milliárdos forgalom mellett, míg utolsó negyedéves teljesítményük az előzetes értesülések szerint szintén nem fest rózsásan, 35 százalékos forgalomcsökkenésre számítanak a szakemberek.

A Twitter ugyanakkor érthetően ragaszkodik a hirdetési piacon betöltött pozíciójához, így különböző programokat és kedvezményeket vezetett be: egyes hirdetők számára ingyenes reklámokat tesz elérhetővé, újra engedélyezték a politikai hirdetéseket a felületen és nagyobb beleszólást adott ügyfelei számára a reklámjaik menedzselésében.

Ezek a lépések sok hirdető tetszését elnyerték, egyesek a teljes piacon egyedülálló, úttörő fejlesztésként hivatkoznak rájuk.

A legnagyobb reklámozók ugyanakkor még nem tértek vissza a platformhoz: a Coca-Cola novemberben intett búcsút, míg az HBO decemberben fogta vissza drasztikusan a költését, a korábbi 1,1 milliós havi összegről 38 ezer dollárra.

A Heinz és a Nestlé is elfordult a Twittertől, ahogy az AT&T telekomóóriás, valamint a Mars édesség- és kisállateledel-gyártó is: utóbbiak szeptemberben léptek le, miután egyes hirdetéseik gyermekpornográfiát tartalmazó posztok mellett is megjelenhettek volna, hiszen azok elszaporodtak Musk visszatérésével, aki sok, korábban tiltott fiókot visszaengedett a platformra.

Sokan azonban nem csak a hirdetéstől, a twitteléstől is fordultak: a Coca-Cola és a Best Buy november óta nem posztolt az oldalon, a Target és a Kellogg pedig október óta hallgat a Twitteren.