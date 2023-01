Lezárult egy korszak a Netflixnél, rászállnak a jelszóval trükközőkre

A Netflix a hirdetéses csomagok sikeres bevezetéséről és előfizetői táborának vártnál is jóval nagyobb bővüléséről számolt be, miközben a cég a streamszolgáltatását illegálisan használókat is válaszút elé állítja: vagy fizetnek, vagy nézhetik a hangyafocit a képernyőn.

53 perce | Szerző: Kriván Bence

Reed Hastings kinevelte az utódait és azonnali hatállyal át is adja nekik a stafétabotot, s innentől a Netflix ügyvezető elnöki székéből szemléli a streamszolgáltató óriás fejlődését, esetleg - ha rászorulnak – tanácsaival segíti Ted Sarandos eddigi társ-vezérigazgató és Greg Peters üzemeltetési igazgató munkáját, akik megosztva látják majd el a vezérigazgatói teendőket. Ez a trió különböző beosztásokban másfél évtizede dolgozott azon, hogy a Netflixből a világ legnagyobb előfizetői táborával rendelkező streamszolgáltató válhasson. A Netflix által gyártott tartalmakra világszerte 231 millióan fizettek elő.

Fotó: John MacDougall/AFP Az őrségváltás hirtelen jött, de egy ideje benne volt a levegőben. Sarandos és Peters 2020. júliusában került magas pozícióba, amikor terjeszkedési válságának első szakaszát élte a Netflix a pandémia kellős közepén kellett menedzselni a tartalomszolgáltatással összefüggő problémákat is. Reed Hastings, a Netflix társalapítója sikerei csúcsán lép eggyel hátrébb. A streamszolgáltató előfizetői tábora a tavalyi negyedik negyedévben 7,66 millió ügyféllel bővült, ez felülmúlta a Wall Street 4,57 milliós konszenzusát és a vállalat eredeti, 4,5 milliós tervét. Rengeteg új előfizetőt vonzott a Windsor ház botrányait feldolgozó Harry & Meghan dokumentumfilm-sorozat, valamint a Wednesday sorozatuk. Utóbbi a Netflix történetének harmadik legnézettebb sorozata volt. A Netflix 2022 első felében veszített ügyfeleket, ám a második félévben visszatalált a növekedési pályára, noha a korábban megszokott dinamikus bővülési tempót már nem tudta megismételni, de ebben a megváltozott fogyasztói szokások, a bizonytalan gazdasági helyzet és Disney+, az Amazon Prime és a HBO Max által diktált egyre erősödő konkurenciaharc is közrejátszott. A Wednesday bombasiker lett, a Netflix harmadik legnézettebb sorozata volt.

Fotó: Presley Ann / GettyImages Ahhoz, hogy felpörgesse növekedését és tartalomgyártásának bővítéséhez pluszforrást szerezzen, a Netflix tavaly novemberben 12 országban bevezetett egy olcsóbb, reklámokkal támogatott előfizetési lehetőséget. Ez bejött – az év végén a Netflixnek világszerte 231 millió előfizetője volt –, ahogy az illegális, a felhasználók körében megszokott jelszómegosztás ellen ígért hatékony fellépésük is a szolgáltatást feketén élvező nézők tömegét terelheti majd át a tisztességesen fizetők táborába. Saját becslésük szerint százmilliónál is több előfizetőjük a trükközik a és osztja meg a hozzáférését. S ha már tartalomszolgáltatás, a cégnél új vezető felel ezért: Bela Bajaria. Az eddig a Netflix globális televíziózásért felelős vezetője, a keresztneve ellenére nem magyar, hanem indiai-amerikai származású, ráadásul nem is férfi, hanem nő. Ami az üzleti negyedév üzleti teljesítményét illeti, azon nem volt különösebb látnivaló. A bevétel éves összevetésben 2 százalékkal 7,85 milliárd dollárra nőtt, az üzemi eredmény 632 millióról 550 millió dollárra mérséklődött, 8,2 százalékról 7 százalékra olvadó üzemi marzs mellett. Utóbbi az egész év vonatkozásában viszont 18 százalék volt. Adózás után azonban ebből csak 55 millió dollár maradt. A Netflixet a dollár erősödése erősen sújtotta, hiszen bevételeinek nagy része külföldről folyik be. Az előfizetők száma egy év alatt tízmillióval 231 millióra gyarapodott. Kitekintésükben a folyó negyedévre 4 százalékos bevételbővüléssel és 20 százalékos üzemi marzzsal számolnak. Mint írják, a legfőbb teljesítményfaktornak már nem az előfizetői szám bővülését, hanem a bevételtermelés dinamikáját tekintik. A Netflix árfolyama tavaly a nehézségeik leképezésével 38 százalékot esett, a csütörtök esti gyorsjelentésre és a megnyugtató módon lezajlott vezetőváltás hírére 7 százalékkal erősödött a New York-i tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben.

