Idén is különadó fenyegeti a Mol szlovákiai leányvállalatát, a Slovnaftot, ráadásul a tavalyinál is magasabb mértékű. Az Igor Matovic parlamenti képviselő (korábbi kormányfő, majd pénzügyminiszter) által vezetett OLaNO, a Heger-kormány mögött álló koalíció legnagyobb pártja olyan javaslattal rukkolt elő, hogy a társaság idén is fizessen különadót az extraprofitja után, ráadásul a vállalatot ne 55 százalékos adókulcs terhelje, mint 2022-ben, hanem egyenesen 75 százalékos. Az adó alapja az elmúlt négy év átlagának 120 százalékát meghaladó nyereség.

Fotó: Zuzana Gogova / Getty Images

Igor Matovic és a mögötte álló képviselők beterjesztése szerint az új adó május 1-jével lépne hatályba. Az más kérdés, hogy az előre hozott választás előtt álló Szlovákia jelenlegi zavaros belpolitikai helyzete lehetővé teszi-e az indítvány elfogadását. A szlovák parlament által tavaly decemberben elfogadott 55 százalékos adó (eredetileg 70 százalékot terveztek) is mintegy 400 millió euró befizetésének terhét jelenti a Slovnaft számára. A Mol és a Slovnaft már az 55 százalék miatt is perre készül Pozsonnyal szemben, azzal érvelve, hogy az Európai Bizottság az uniós tagok számára 33 százalékos extraadó kivetését javasolta.

A Slovnaft az új javaslatról azt állítja, hogy a cég az OLaNO-politikusok céltáblájává vált. „Melyik beruházó szeretne ezek után ilyen országban működni és munkahelyeket teremteni?” – tette fel a kérdést a Pravda pozsonyi napilap által idézett Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője. Szerinte a politikusok nem tudatosítják, hogy a tőzsdén jegyzett nemzetközi társaságok befektetői rendkívül érzékenyen reagálnak az ilyen jellegű hírekre. A csütörtöki kereskedésben fél százalékkal esett a Mol-papírok árfolyama.

A Slovnaftnak azért is fájhat az újabb extraadó, mert mintegy 200 millió eurós beruházásra kényszerül amiatt, hogy sikeresen leváljon az orosz nyersolajról.