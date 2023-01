Rekordprofitról számolt be a világ legnagyobb csipgyártója A világ legnagyobb csipgyártója, a tajvani TSMC rekordnyereséget jelentett 2022 utolsó negyedévéről, mivel a legfejlettebb csipek iránti kereslet nem csökkent. A cég vezetése szerint a növekedés az idén is folytatódik. A kedvező adatokat az magyarázza, hogy a tajvani vállalat által gyártott fejlett csipekre továbbra is nagy az igény.