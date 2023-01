Két lazább nap után szerdán újra lendületet vett a magyar kötvénypiac, jelentős mértékben estek a másodpiaci hozamok: az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint 50 bázisponttal zuhant a tízéves referenciakötvény hozama.

Fotó: Shutterstock

Így 7,18 százalékon áll, hétfőn volt minimálisan alacsonyabb szinten is, de előtte legutóbb csak tavaly májusban volt ennyire optimista a befektetői hangulat a magyar kötvénypiacon. Hasonló mértékben (52 bázisponttal ) esett az ötéves lejáratú kötvény hozama, de jelentősen lejjebb került a tizenöt és a húszéves papíroké is. Jó hír, hogy a rövid oldali hozamok (ezeket az inflációs várakozások hatnak leginkább) is estek, de csak 18 és 26 bázisponttal.

Kiárazódtak a kockázatok, mindent visznek a magyar kötvények Jót tett a decemberi inflációs adat is, de már az ősz közepétől tart a rali a magyar hosszú lejáratú kötvények piacán. Ahogy árazódnak ki a kockázatok, úgy egyre népszerűbbek a magyar állampapírok.

A jelek szerint a befektetők mindent vesznek, ami magyar, a forint szárnyal, és a tőzsdén is észak felé tartanak az árfolyamok, az OTP kurzusa több mint 2,2 százalékkal emelkedik. Az Equilor elemzői szerint az euró-forint keresztárfolyamban lényegi változást hozott, hogy 393 alá került a kurzus, ezáltal csökkent az esélye annak, hogy a devizapár visszatesztelné a 400-as ellenállást.