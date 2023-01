Szabadalmi pert bukott egy orvostechnológiai vállalat ellen az Apple Az Apple megsértette a Masimo egyik pulzoximéter-szabadalmát, amikor olyan Apple Watch modelleket dobott piacra, amelyek fényérzékelőket használnak a vér oxigénszintjének mérésére – így döntött a 2020-ban az orvostechnológiai vállalat által indított szabadalom-sértési perben eljáró amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság bírája. A Masimo ennek megállapítása és káruk megtérítése mellett az is kérvényezte, hogy az inkriminált modellek árusítását tiltsák be az Egyesült Államokban. Utóbbiról májusig hoz döntést a bizottság. Az először a Series 6, majd a későbbi Apple Watch modellekben található funkció fényt használ a vérben lévő oxigénszint méréséhez, és a pulzusmérési és az EKG vizsgálatoknál is besegít. Az innováció azonban a Masimo mérnökeit dicséri, azt az Apple gyakorlatilag lekoppintotta Joe Kiani, a társaság vezérigazgatója szerint.