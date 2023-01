Iparági forrásokra és domainbejegyzésekre hivatkozva vonta le azt a következtetést a 444.hu, hogy a Vodafone márkanevet Magyarországon One-ra cserélik az új tulajdonosok. Egy nap elteltével egyikük sem kommentálta, de nem is cáfolta a feltételezést. Akárhogy is dönt vagy döntött a Vodafone Magyarországban többségi, 51 százalékos tulajdonrészt szerző Antenna Hungária (a 4iG leányvállalata), jelenleg valóban a One márkanév tűnik esélyesnek.

Fotó: Róka László

A lap felvetése szerint árulkodó, hogy a one.hu domaint a 4iG bejegyezte tavaly novemberben, amikor már javában zajlott, sőt a végéhez közeledett a Vodafone Magyarország átvilágítása. Szintén a One mellett szól, hogy a 4iG-nek már két ilyen néven működő leányvállalata is van. Az egyik a tavaly megvásárolt albán One Telecommunications, a másik pedig a montenegrói Telenor Podgorica, amelyet tavasszal márkáztak át One-ra. Akkor a 4iG közleménye arról nem tett említést, hogy a One márkanevet csak a montenegrói és az albán piacokon szeretné használni, így

arra is lehet következtetni, hogy a One régiós márka lesz, benne Magyarországgal.