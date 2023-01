Elon Musk nem a szerződések betartásának élharcosa, nem meglepő tehát, hogy a Twitter felvásárlásáról szóló megállapodásból is ki kívánt hátrálni, ahogy az sem, hogy miután ezt mégis meg kellett tennie, a többi között a végkielégítések mellőzésével vagy a korábbi és folyamatos költségek – például a cég irodáinak a bérleti díja – kifizetésének mellőzésével igyekezett csökkenteni a vállalat kiadásait.

Fotó: AFP

Az egyik irodaszolgáltató, a Columbia Reit-650 California LLC azonban még a tavalyi év utolsó napjaiban pert indított, hogy behajtsa az egyik San Franciscó-i irodájával kapcsolatban keletkezett tartozást, amelynek összege 136 200 dollár.

Noha ez nem a cég központi helyszíne, amely a város Market Streetjén található, a per sem az egyetlen, amelyben igyekeznek bevasalni a közösségi oldal tartozásait, például egy szoftvercég és egy szállítmányozó is pert indított a Twitter ellen, hogy behajtsa járandóságát – írja a The Wall Street Journal.

A 2019 óta veszteséges vállalat körüli botrányok a Tesla árfolyamára is rányomták a bélyegüket, így Musk elvesztette a világ leggazdagabb embere címet is.