Romániában elérhető cél a 2-2,5 százalékos gazdasági növekedés ebben az évben, ám az infláció – bár lassú csökkenésnek indul – még két számjegyű marad 2023 végéig – jelentette ki a Krónika Online-nak adott interjúban Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója. A magyar bank romániai leányának vezetője az erdélyi közéleti portálnak úgy vélekedett, hogy a kelet-közép-európai ország viszonylag jól átvészelte a mostani válságot, sem a gazdasági növekedés, sem pedig az általános gazdasági mutatók területén „nincs oka a szégyenkezésre”.

Az OTP Bank fiókja az erdélyi Gyergyószentmiklóson. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

„Ha a gazdasági mutatókat nézzük, tavaly elég jelentős volt, és azt gondoljuk, hogy idén is 2,5 százalékos növekedés várható országos szinten, aminek – az Európai Unió adatait figyelembe véve – akár örvendhetünk is, hiszen nagyon sok országban az idei évre akár a recesszió félelme is felmerült” – fejtette ki a bankvezér.

Egyébként miközben a bukaresti kormány szerint a román GDP 4,6 százalékkal bővülhetett 2022-ben, az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzésében a tavalyi várható gazdasági növekedési becslését 5,8 százalékra emelte a nyári jelentésben előrevetített 3,9 százalékról. Az uniós végrehajtó szerv ugyanakkor az idei előrejelzését rontotta, így

2023-ban a román bruttó hazai össztermék 1,8 százalékos bővülésére számít a korábban prognosztizált 2,9 százalék után.

Az idei év költségvetésében a bukaresti kormány 2,8 százalékos gazdasági növekedéssel számol, elemzők szerint azonban 1,3 százalékosra lassul a román gazdaság növekedési üteme 2023-ban.

Hamarosan jön az inflácós csúcs

Fatér Gyula szerint az infláció – nem alacsony szinten – hamarosan tetőzik Romániában, várhatóan január–februárban, de az is lehet, hogy már decemberben láttuk a legmagasabb számot, és innen egy lassú ereszkedés indul. „De a várakozásunk az, hogy még az év végén is elképzelhető a két számjegyű vagy ahhoz nagyon közel álló inflációs ráta” – hívta fel a figyelmet a Krónika kérdésére a vezérigazgató. A legfrissebb adatok szerint

októberben 0,56 százalékponttal, 15,3 százalékra csökkent az infláció.

A Román Nemzeti Bank (BNR) várakozása szerint az éves inflációs ráta 2022 végéig várhatóan tovább emelkedett, de lassabb ütemben, idén pedig felgyorsul a mérséklődése, és 2024 első fél évére egy számjegyű lesz. A decemberben elfogadott költségvetés szerint az éves infláció a tavalyi 15,2 százalékról az idei év végére 8 százalékra csökken.

Tovább javulhat a hitelpiac

Az OTP romániai vezetője felidézte, hogy tavaly összességében pozitív volt a hiteldinamika, ám a nyár környékén már erőteljes visszaesés volt látható országos szinten, először elsősorban a lakossági, ezen belül is a jelzáloghitelezésben. A vállalati hitelfelvétel dinamikája még az utolsó negyedévben is inkább pozitív volt, viszont az év vége felé a lakossági hitelek már állományszinten is negatívba is fordultak. Jó hírnek nevezte, hogy a vállalatok továbbra is bizakodva néznek a jövőbe, és nagyon sok olyan program, támogatás elérhető, amelyek miatt úgy véli, hogy a vállalatok az idei év során is próbálnak bővülni, lesznek beruházások, és, habár alacsonyabb szinten, de a vállalati hitelezés továbbra is pozitív, 5–10 százalék közötti bővülést fog mutatni.

„A lakossági jelzálog- és személyi kölcsön területén picit hosszabb idő kell ahhoz, hogy ismét azt a hitelfelvételi igényt lássuk, amelyet akár a tavalyi év elején”

– állapította meg az interjúban Fatér. Rámutatott, mivel a magas hitelkamatlábak miatt megdrágult a kölcsönből történő ingatlanvásárlás, az ingatlanok iránti kereslet is visszaesett Romániában, ennek ellenére az árak nem fognak túlzottan csökkenni.

Rákérdezett az erdélyi portál az OTP akvizíciós, terjeszkedési terveire is annak ismeretében, hogy a romániai pénzintézet azt a célt tűzte ki korábban, hogy 2024 végére 2,5 százalékról 5 százalékra növeli piaci részesedését. Fatér Gyula elmondta,

elindítottak egy programot, amely azt célozza, hogy a hitelpiacon 5 százalékos részesedést érjenek el, e téren a 4 százalékot már meghaladták.

„Az eddigi terveink és a program sikerét mutatja, hogy a tavalyi évben is léptünk egyet előre a romániai bankok nagyság szerinti listáján. Haladunk előre szépen a tervek szerint, és ami talán ennél sokkal fontosabb, hogy az ismertségünk és az ügyfelek elégedettsége, amelyet folyamatosan mérünk, egyre jobb számokat mutat. Úgyhogy összességében a tavalyi évvel elégedettek vagyunk” – jelentette ki a vezérigazgató.

Organikus fejlődés

Hozzátette, mivel megnőttek a bizonytalanságok, 2023-ban alapvetően azt tekintik feladatnak, hogy a megnövekedett létszámot, portfóliót, az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat konszolidálják. Ettől függetlenül vizsgálják az akvizíciós lehetőségeket. „Alapvetően továbbra is az a stratégiánk, hogy organikusan, tehát a meglévő infrastruktúránk jobb kihasználásával, további befektetésekkel nőjünk. Az elmúlt időszakban fejlesztettük a fiókhálózatot, fejlesztettük a digitális csatornáinkat is, ezt nem akarjuk feladni” – jelentette ki a Krónikának Fatér Gyula.

Az OTP Bank Románia 15 millió lej (1 lej 80 forint) adózás utáni veszteséggel zárta a tavalyi első három negyedévet, amit a nagyobb céltartalékok magyaráznak.

A magyar bank romániai leányvállalatának működési eredménye 2022 első kilenc hónapjában elérte a 146 millió lejt, ami 67 százalékos éves növekedés. A Profit.ro portál tavaly közölt kimutatása szerint aktívái tekintetében az OTP Bank Romániának 2,89 százalékos a piaci részesedése, ezáltal a kilencedik helyet foglalja el a rangsorban.