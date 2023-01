A TSMC profitja a 2022. október–december közötti éves szinten 78 százalékkal nőtt, és elérte a 295,9 milliárd tajvani új dollárt, ami enyhén felülmúlta az elemzők 289,44-os (egy tajvani új dollár több mint 12 forint) előzetes várakozását.

Fotó: Getty Images

A kedvező adatokat az magyarázza, hogy a tajvani vállalat által gyártott fejlett csipekre továbbra is nagy az igény, míg a fejletlen félvezetőkből kevesebb fogyott. A távol-keleti cég többek között az Apple és az Nvidia beszállítója – írja a Reuters.

Az iparág az idén enyhén visszaesik, de a TSMC kismértékben növekedni fog

– jelentette ki a csipgyártó vezérigazgatója, C. C. Wei. Hozzátette: abban bíznak, hogy a második fél évben az üzlet fellendül, amit a termékbevezetések és a technológia fejlődés pörget majd. A vállalat pénzügyi igazgatója szerint a negyedik negyedévet visszafogta a piaci kereslet gyengülése, ami az idei első negyedévben is megnehezíti a cég dolgát, de utána fellendülésre számítanak.

A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek. Minél kevesebb nanométeres egy félvezető, annál fejlettebbnek számít, tehát nagyobb a teljesítménye és kisebb az energiafogyasztása. Ez azt is jelenti, hogy bonyolultabb és drágább elkészíteni.

A TSMC üzleti modellje azon alapul, hogy más vállalatok által tervezett csipeket gyárt magas színvonalon.

Az International Business Strategies számításai szerint a vállalat 64 százalékot birtokol a piacból, míg a legfejlettebb, az öt nanométeres vagy annál kisebb félvezetők esetén a tajvani cég piaci részesedése 90 százalék körül alakul. Az idén pedig megkezdte a 3 nanométeres csipek termelését is. Nem véletlen, hogy Ázsia legértékesebb vállalatában a 92 éves befektetőguru, Warren Buffett is lát fantáziát. Jelenleg a termelésének nagy része Tajvanon zajlik, de sorra jelenti be külföldi befektetéseit: több tíz milliárd dollárért épít üzemeket az Egyesült Államokban, továbbá Németországban és Japánban is terjeszkedik.