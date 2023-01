Többéves mélypontra esett vissza a vállalati csődök száma tavaly az Egyesült Államokban, decemberben viszont nagyon megszaporodtak a pórul járt cégek – derül ki az S&P Global Market Intelligence adataiból.

Fotó: Getty Images

Ezek alapján 2022-ben 391 csődbejelentést regisztráltak, ami 2010 óta a legalacsonyabb szám. Egy évvel korábban még 410 bajba jutott céget regisztráltak.

Az adatok ezzel együtt sem festenek teljesen derűs a képet a helyi gazdaság aktuális helyzetéről, a legtöbb tavalyi csődbejelentésre ugyanis éppen múlt hónapban került sor. Decemberben 49 cég tett így, ami csaknem 60 százalékos emelkedés 2021 utolsó hónapjához képest.

A 11 ágazat közül 2022 egészében az ipari szektorban volt a legtöbb, 59 csődbejelentés, a második legtöbb csődöt a tartós fogyasztói cikkeket gyártók körében regisztrálták, szám szerint 54-et.

A tavalyi év egyik leghírhedtebb csődje is decemberre datálódik, a néhány hónapja még nyilvános részvénykibocsátást tervező FTX kriptotőzsde bukása azóta is újabb hullámokat csap az egyébként is kivéreztetett kriptodeviza-pacon. A cég alapító-vezetőjét, Sam Bankman-Friedet pedig számos bűncselekménnyel is gyanúsítják.

Az új év sem mentes a botrányoktól, a napokban egy mémrészvénnyé avanzsált, szebb napokat is látott lakberendezési lánc, a Bed Bath & Beyond került egy lépéssel közelebb a felszámoláshoz.

A Bloomberg elemzői szerint az idei év számos sztárbefektetésnek induló, de az összeomlás felé menetelő amerikai tőzsdecég számára is vízválasztó lesz. Izgulhatnak a tengeri luxusutazásokra szakosodott Carnival, a műhúsgyártás úttörőjének számító Beyond Meat mellett több villanyautós társaság részvényesei is.