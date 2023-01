A tech cégek közül legutóbb a Google anyavállalatáról derült ki, hogy 12 ezer munkatársát bocsátja el világszinten. A Microsoft néhány napja jelentette be, hogy 11 ezer embert, vagyis a dolgozóinak 5 százalékát küldi el, ami jelentős növekedés ahhoz képest, hogy a redmondi cég októberben még ezer alkalmazott kirúgásáról beszélt. A Facebook és az Instagram anyacége, a Meta novemberben közölte, hogy több mint 11 ezer munkavállalót bocsát el, ami az alkalmazotti létszám 13 százaléka. A Twittert felvásárló Elon Musk pedig a közöségi platform hétezer alkalmazottjának több mint felét rúgta ki.

Az Apple alkalmazottaknak egyelőre nem kell kirúgásoktól tartaniuk.

Fotó: Justin Sullivan/Getty Images

A legnagyobb mértékű elbocsátásokat az Amazon jelentette be: a vállalat először novemberben közölte a csoportos leépítéseket, főként az eszköz- és kiskereskedelmi üzletágak területén. Akkor még tízezer dolgozó elbocsátásáról volt szó. Miután egy Amazon-alkalmazott a The Wall Street Journalnek kiszivárogtatta, hogy sokkal nagyobb leépítés lesz, Andy Jassy vezérigazgató is kénytelen volt megerősíteni a blogján az információt. A kirúgottak száma így 18 ezerre nőtt.

Voltak kevésbé drasztikus esetek is a tech szektorban, például a 29 ezer munkavállalót foglalkoztató Adobe: a szoftvereket – többek között a Photoshopot – gyártó vállalat csak 100 embertől köszön el, ami nem nevezhető jelentősnek. A cégek általában a közelgő recesszióval, a csökkenő eladásokkal és a makrogazgadasági környezettel magyarázzák a lépést. Azonban a CNBC felhívja a figyelmet egy olyan tényezőre, amit sokan nem vesznek figyelembe:

a big tech vállalatok az elmúlt két évben gyorsan növelték a munkaerő-felvétel.

Ennek hátterében az áll, hogy a koronavírus-járvány miatt az otthonaikba bezárt embereknek főleg az online vállalkozásokra támaszkodtak, például webáruházakból rendeltek és több időt töltöttek a közösségi médiában vagy éppen videójátékokkal ütöttek el az idejüket. A lezárások az online térbe terelték az oktatást és a munkát is, ami természetesen hatalmas lökést adott az iparág szereplőinek.

Miért más az Apple a tech szektorban?

2021-ben tovább nőtt az értékesítés és a profit, így a cégek még több embert vettek fel abban a reményben, hogy a siker hosszan tartó folyamat lesz. Ez azonban nem így alakult, a járványvédelmi intézkedések feloldása után a növekedés lassult, az emberek kevesebb időt töltenek az online térben, így a vállalatoknak most újra kell gondolniuk a stratégiájukat. Tavaly több mint 150 ezer munkavállalótól vált meg a technológiai szektor világszinten. Egyetlen kivétel akad a trendben: az Apple.

A cupertinói cég az elmúlt években nem növelte számottevően a létszámát, így nem jelentett be tömeges elbocsátásokat sem.

Az Apple munkaerő-felvételei az elmúlt években 2016 óta ugyanazt a tendenciát követik. 2022 szeptemberében csak 6,5 százalékkal növelte az alkalmazottak számát 2021 szeptemberéhez képest. Azt azonban már nyáron közölte a vállalat, hogy összehúzza a nadrágszíjat: augusztusban száz külsős toborzójával bontott szerződést, hogy lassítsa a munkaerő-felvételt és visszafogja kiadásait.