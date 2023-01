Már most is a globális kőolajtermelés 10 százalékát szivattyúzza ki a földből az állami tulajdonú szaúdi óriásvállalat, az Aramco. A cég azt tervezi, hogy 2027-re a mostani napi 12 millió hordóról 13 millióra bővíti a maximális termelési kapacitását, és 2030-ra több mint 50 százalékkal növeli gázkitermelését. A világ legnagyobb nyersolajtermelője arra fogad, hogy továbbra is azt teheti, amihez a legjobban ért:

még évtizedekig pumpálhatja az olajat, miközben egyre nagyobb piaci befolyásra tehet szert,

mert a többi vállalat az iparági zöldülés jegyében visszafogja a termelését. Ahogy a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása ellen szóló érvelés egyre keményedik, a legnagyobb nyugati olajvállalatok sorra csökkentik a nyersolajkitettségüket, ezzel szemben az Aramco megduplázza az olajberuházásait.

Fotó: Shutterstock

Az iparág legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású olajhordóit szállítjuk, ezért amíg a világnak szüksége van az olajra, addig az Aramco olajat termel – hangsúlyozta Ahmad al-Khowaiter technológiai igazgató, aki a Kaliforniai Egyetemen és a MIT-n tanult, és kulcsfigurája a vállalat „fenntarthatósági” törekvéseinek. Mint mondta, az Aramco a legalacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátó a nagy olajtermelők között, a környezeti terhelése körülbelül 10,7 kg szén-dioxid-egyenérték egy hordó olajegyenértékre vetítve. Ezért szerinte

a fenntarthatóságot szolgálja, ha növekszik az Aramco olajpiaci részesedése.

Ezzel ugyanis csökken a globális olajipar szén-dioxid-kibocsátása.

Más kérdés, hogy az iparág működési kibocsátásának csökkentése alig fékezi a klímaváltozást. Az egy hordó olajhoz kapcsolódó kibocsátás 85 százaléka az olaj elégetésekor keletkezik, és csupán a 15 százaléka kötődik a kitermeléshez.

A végfelhasználás magas kibocsátása miatt

nem lehet dekarbonizálni az olajat, ez egy mítosz

– mondja Michael Coffin, a BP korábbi geológusa, a Carbon Tracker szakértője.

Az Aramco riválisainak, mint az amerikai ExxonMobilnak vagy az európai Shellnek multinacionális olaj- és gázportfóliója van, amelyet a politikai és kereskedelmi prioritások változása miatt átcsoportosítanak. Ám az Aramco olajmezői Szaúd-Arábiában fekszenek, és a kormány gazdaságpolitikája továbbra is az olajtermelésre fókuszál. Igaz, 2021 októberében Szaúd-Arábia vállalta, hogy 2060-ra nettó nullára csökkenti a kibocsátását a megújuló energiába és a szén-dioxid-leválasztási technológiába való beruházások révén.