Az FTX kriptotőzsde összeomlását heteken belül követte az alapító-tulajdonos Sam Bankman-Fried letartóztatása a Bahamákon, majd rövidesen ki is adták őt az Egyesült Államoknak, ahol 250 millió dolláros óvadék fejében szabadlábon védekezhet az októberben kezdődő tárgyaláson.

Fotó: AFP

A szektorban a monogramja alapján csak SBF-ként ismert kriptoguru szénája nem áll jól: az ügyfelek pénze nyilvánvalóan nincsen meg, noha erre az FTX felhasználói feltételei szerint nem lenne mód, ráadásul közeli munkatársai, valamint a vállalat egykori jogi vezetője együttműködnek a hatóságokkal. Azonban a bukott cégvezető esélyein javíthat, hogy két veterán ügyvédet fogadott fel a védelmére.

Marc Cohen és Christian Everdell egyaránt dolgoztak a vád oldalán is, mielőtt védőügyvédek lettek, és számos nagy publicitású ügyben vettek már részt. Azonban nem lesz könnyű dolguk, hiszen

a csődöt követően SBF rengeteget szerepelt a médiában, ami leszűkíti a mozgásterét a bíróság előtt.

Eredetileg nem ők képviselték Bankman-Friedet, ám a korábbi jogi képviselő, a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ügyvédi iroda érdekütközés miatt nem tudta vállalni az ügyet, ezért javasolták Cohen és Everdell irodáját.

A páros intézte már SBF kiadatását, és ők tárgyaltak az ügyészséggel az óvadék kérdésében is. A The Wall Street Journalnek nyilatkozó egykori kollégák és ellenfelek szerint jó ügyvédekről van szó, Cohennel kapcsolatban felidéztek egy bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos korábban megnyert ügyet is. Everdell, aki 2016-ig dolgozott az ügyészségen, részt vett az El Chapo elleni nyomozásban is.

A páros később része volt Jeffrey Epstein tettestársa, Ghislaine Maxwell védelmének is, ahol Everdell egyik beadványa eredményeként az ügyben eljáró bíró lejjebb szállította az ítéletben kiszabható maximális büntetést.