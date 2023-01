Kellemes meglepetéseket szállított a befektetőknek a UPS, az amerikai csomagszállító társaság negyedik negyedéves nyeresége ugyanis felülmúlta az előzetes piaci várakozásokat, ráadásul egy méretes részvény-visszavásárlási programot is meghirdetett az osztalékemelés mellett.

Fotó: Getty Images

Az atlantai székhelyű vállalat a nagy árréssel kecsegtető csomagkiszállításokat helyezte előtérbe az év végén, miközben a költségkontrollra is ügyelt az e-kereskedelmi lendület alábbhagyásával szűkülő piacon. A kiadások kordában tartásában az automatizációba fektetett korábbi beruházások is hozzájárultak.

A világ legnagyobb szállítmányozási cége így az egy évvel korábbival megegyező, 3,15 milliárd dollár nyereséget tehetett zsebre a zsugorodó piacon is. A részvényenként 3,62 dolláros eredmény három centet vert az elemzői konszenzusra.

A bevételek tekintetében már nem ilyen rózsás a kép, itt éves alapon 2,7 százalékos visszaesésről számoltak be. A 27 milliárdos árbevétel bő egymilliárd dollárral elmaradt a szakértői előrejelzéstől is.

A bevételek kétharmadát adó hazai piacon ugyan még három százalékos bővülést sikerült elérni azzal együtt is, hogy az Egyesült Államokra decemberben lecsapó téli viharok is nehezítették a kiszállítást. A nemzetközi csomagszállító szegmens forgalma nyolc százalékkal esett vissza, részben a gyengülő kínai kereslet következtében. Az üzleti logisztikai üzletágban ennél is nagyobb, 18 százalékos zsugorodást könyvelhetett el a cég.

Az idei évre 97-99,4 milliárd dollár közötti forgalommal számol a vezetőség. Az elemzők tolla ennél valamivel vastagabban fog, a konszenzus ugyanis 100 milliárd dollár közelébe várta a bevételcélt. A UPS közlése szerint az üzemi árrés a 12,8-13,6 százalékos tartományba futhat be 2023-ban, miközben a beruházási kiadások 5,3 milliárd dollárra rúghatnak majd.

A negyedéves eredményből a befektetők részvényenként 1,62 dollár osztalékra számíthatnak, ez 6,6 százalékos emelést jelent, amit egy ötmilliárd dollár keretösszegű sajátrészvény-vásárlással fejel meg a menedzsment.

A vállalat részvényei három százalékos emelkedéssel indították a keddi tengerentúli kereskedést.