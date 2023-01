A Tesla 24,32 milliárd dolláros bevételt ért el a tavalyi évzáró három hónapban, azaz rápakolt 160 millió dollárt a Refinitiv elemzői konszenzusára. Ám az év egészét tekintve 51 százalékos volt a bővülés, a számláló végül 81,46 milliárd dollárnál állt meg. A vállalat a bázisidőszakénál 31 százalékkal több, 405 278 járművet értékesített a negyedik negyedévben, ami rekord ugyan a maga nemében, viszont elmaradt az Elon Musk alapító vezérigazgató által célként kitűzött 50 százalékos növekedési ütemtől, ami így 37 százalékosra szelídült. Megtetszhetett ez a szám a cégvezetésnek, ugyanis a bővülési dinamikát frissített terveiben a cég az idei évre szintúgy 37 százalékra lőtte be, azaz 1,8 millió villanyautó eladását tervezi a tavalyi 1,31 millió gépkocsi után.

Fotó: GettyImages

Az év végi forgalom a Tesla legfontosabb piacain meglépett árcsökkentéseknek köszönhetően futott fel, igaz, volt miből engedni, hiszen az amerikai vállalat rendre a legmagasabb haszonkulccsal értékesíti járműveit az elektromosautó-gyártók körében.

Az üzemi marzs olvadása viszont ad okot az aggodalomra, a 30,6-ról 25,9 százalékra esett mutató már bántóan alacsony a Tesla szintjén.

Sőt, ez kétéves negatív rekordot jelent. Azért így is maradt pénz rendesen a zsebben, a Tesla negyedéves nettó nyeresége elérte a 3,69 milliárd dollárt, vagyis egy részvényre vetítve (EPS) 1,07 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 2,32 milliárd dollárral, ami részvényenként 68 centnek felelt meg.

A Wall Streeten 1,13 dolláros EPS-t reméltek a Teslától, azaz ezen a soron alulteljesítő volt a világ legértékesebb autógyártója,

bár a korrigált EPS-nél kimutatott 1,19 dollár üti a konszenzust. A Tesla az elmúlt években szinte minden mutatójában felülteljesítő volt, az elemzők az utóbbi hét negyedév mindegyikben alábecsülték például az EPS várható értékét.

A rekordhalmozás tehát szerényebb ütemben folytatódik az idén, az autópiacon a bizonytalan gazdasági helyzet és a hitelhez jutás megdrágulása előrevetítette a kereslet lanyhulását. A pandémia hatásait és a beszállítói láncok felszakadozását versenytársainál sokkal jobban kezelő Teslát az Egyesült Államokban a helyben gyártott elektromos autók vásárlóinak idéntől adott 7500 dolláros adókedvezmény viszont segítheti.

Az éves autóértékesítések (balra) és a növekedési tempó (jobbra) a Refinitív sokatmondó ábráján

Pláne úgy, hogy a külföldi riválisok elesnek ettől, legalábbis amíg fel nem húzzák saját amerikai gyártóbázisukat, amire egyre több példa van. Közben a Tesla is fejleszt, kedden egy 3,6 milliárd dolláros beruházást jelentettek be, amelynek keretében a meglévő, a Panasonic-kal közös nevadai akkumulátorgyáruk mellé építenek egy Gigafactoryt a Tesla Semi elektromos nyergesvontatóik gyártására. Amit egyébként a houstoni óriásgyárukban idén már gyártani is fognak, az immár három éves késésben lévő Cybertruck pickuppal együtt. Persze csak ha nem jön közbe semmi váratlan.

A New York-i tőzsdezárás után publikált gyorsjelentésben határozottan ígérik, hogy a Tesla megőrzi versenyelőnyét, amit a könyörtelen és a termelési folyamat minden szintjére kiterjedő költségleszorításnak és innovációinak köszönhet.

A Tesla amúgy jól el van eresztve pénzzel, az év végén 22,2 milliárd dolláros készpénz-állománnyal rendelkezett,

ami kellő muníciót biztosít számára a szektortársakkal szemben a megfogyatkozott vevőkért vívott konkurenciaharcban. S ha ez nem lenne elég, akkor ott van még az a 7 milliárd dolláros hitelkeret is, amelyről a gyorsjelentéssel egy időben tettek először említést.

Az első Semi kamionokat a PepsiCo-nál állították üzembe

Az elemzők ezúttal megengedők voltak, amikor Elon Musk cégének tavalyi teljesítményét értékelték. Garrett Nelson, a CFRA Research elemzője például a Reuters érdeklődésére szolidnak nevezte a felmutatott számokat, megjegyezve, hogy a Teslák iránti kereslet továbbra is rendkívül erős, erősebb, mint bármely más gyártó esetében.

Elismerte, hogy haszonkulcs elmaradt ugyan a várakozásoktól, de ezt a történelmi magasságokba szökött infláció és a nyersanyagköltségek emelkedésének számlájára írja. A részvényárfolyam is enyhe, egy százalékos emelkedéssel reagált a gyorsjelentésre a zárást követő elektronikus kereskedésben.