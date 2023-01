A Gránit Bank saját tőkéje jelentősen megnőtt az elmúlt év végén. Mi áll a háttérben?

A Gránit Bank saját tőkéje 10 milliárd forinttal nőtt, egyfelől a 2022 első kilenchavi, 8 milliárd forintos adózás utáni eredmény saját tőkébe helyezése következtében, másfelől a Tiberis Digital Kft. 2 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre múlt év decemberében, és ha a cégbírósági bejegyzés is megtörténik, akkor a bank saját tőkéje meghaladja az 56 milliárd forintot.

Hegedüs Éva: a hazai bankszektornak is alkalmazkodnia kell a lassabb gazdasági növekedéshez és a magas inflációhoz.

Fotó: ©Móricz-Sabján Simon

Nyereségesség terén mit produkál a bank?

A Gránit Bank a negyedik teljes évtől, azaz immár kilenc éve folyamatosan nyereséget termel, és az ez évi adó utáni eredmény visszaforgatásával együtt eddig a részvényesek 20 milliárd forintos sajáttőke-emelést valósítottak meg. Egy zöldmezős bank esetén ez egy racionális befektetői magatartás, különösen akkor, ha a befektetett tőkére jutó hozam abszolút értelemben is és más alternatív befektetéshez képest is vonzó. A múlt évben a bank ROE-mutatója, vagyis a tőkearányos jövedelmezősége meghaladta a 20 százalékot, miközben a növekedés és a portfólió minősége is a szektor átlaga fölötti.

Mit tesznek a növekedés érdekében?

A bank tízéves stratégiájának szerves része, hogy a folyamatos növekedés érdekében a részvényesek a megtermelt eredményt nem veszik ki osztalékként, hanem visszahelyezik a bank elsődleges alapvető tőkéjébe. Az a tény pedig, hogy a Tiberis Digital Kft. tőkét emelt, jelzi, hogy a bank legnagyobb részvényese, pénzügyi befektetője, elkötelezett a pénzintézet növekedése iránt. A folyamatosan növekvő saját tőke teszi lehetővé a bank hitelezési, befektetési képességének további bővülését, és biztosítja a befektetési szolgáltatási üzletág kiépítését.

A bank többségi tulajdont szerzett az Equilor Befektetési Zrt.-ben, és épp a napokban jelent meg az a hír, hogy az MNB engedélyezte a bank számára a Diófa Alapkezelőben történő többségi részesedés megszerzését is. Mi a céljuk ezeknek az akvizícióknak?

A Gránit Bank az elmúlt években és a jövőben is megvizsgál minden olyan lehetséges akvizíciós célpontot, amely növeli a részvényesi értéket, és összhangban van a bank tőkehelyzetével, üzleti stratégiájával. Üzlet akkor van, ha az eladói és vevői szándék találkozik, az Equilor és a Diófa esetében is ez történt. Hosszú hónapokig tartó munka fejeződött be, amelyben külső ügyvédi és pénzügyi tanácsadó cégek bevonásával megtörtént a társaságok nemzetközi sztenderdeknek megfelelő jogi, adó- és pénzügyi átvilágítása, valamint a cégértékelés. Olyan üzleti modellben fogunk dolgozni mind az Equilorral, mind a Diófával, amelyben számítunk a társaságok tudására, szakértelmére, ahol egyaránt tud növekedni külön-külön a társaságok profitabilitása és egyúttal a Gránit pénzügyi csoport üzleti értéke. A két vállalatot érintő tranzakciók annak az üzleti döntésnek a következményei, hogy eljött az ideje a modern, digitális platformra fókuszáló befektetési szolgáltatási, privátbanki üzletág kiépítésének. Biztos vagyok abban, hogy hasonlóan a lakossági üzletág hagyományos területein megvalósuló innovációinkhoz, a privátbanki üzletágban is kimagasló ügyfélélményt és sok újdonságot nyújtunk majd egyre bővülő ügyfélkörünknek.

Korábban azt tervezték, hogy kilépnek a szomszédos országok piacára is. Napirenden maradt ez az elképzelés?

A Gránit Bank stratégiai céljai között továbbra is szerepel a külföldi terjeszkedés. Erre jó lehetőséget ad a bank üzleti modellje, amelynek keretében digitális csatornákon keresztül szolgálja ki ügyfeleit, biztosítva többek között a teljesen online lakossági számlanyitást szelfivel vagy VideóBank segítségével, az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások teljes körét, az állampapír-értékesítést és további szolgáltatásokat. Ennek révén a külföldi megjelenés viszonylag gyorsan megvalósítható. Ami a külföldi terjeszkedést illeti, arra érvényes az, hogy folyamatosan figyeljük a piacot, és értékeljük az üzleti lehetőségeket idehaza és külföldön egyaránt.

A Magyar Bankszövetség elnökségi tagjaként hogy látja, 2023-ban főleg milyen kihívásokkal kell szembenéznie a hazai bankszektornak?

Az orosz–ukrán háború, az inflációs nyomás, az energia- és nyersanyagárak elmúlt időszakban tapasztalt növekedése nagyban rontja a világgazdaság növekedési kilátásait, így ez a magyar gazdaság növekedésére is kedvezőtlenül hat.

Az előrejelzések a korábbi évekhez képest sokkal szélesebb sávban mozognak, mivel nehezen becsülhető meg, hogy a háborús konfliktus meddig tart, milyen további gazdasági kihatásai lehetnek, a globális ellátási láncokban a Covid előtt bekövetkezett töredezettség hogyan alakul, mikor tetőzik az infláció, és ezt követően mikor indulhat el a kamatcsökkenés, és vele párhuzamosan mennyi idő alatt rendeződnek újra a gazdasági struktúrák.

A hazai bankszektornak is alkalmazkodnia kell a lassabb gazdasági növekedéshez és a magas inflációhoz. Hangsúlyozni szeretném, hogy a hazai bankszektor tőkeellátottsága erős, a szektor elkötelezett a gazdaság növekedéséhez szükséges finanszírozás biztosítása mellett. A várhatóan kevesebb számú életképes beruházási lehetőség és a magas kamatkörnyezet a hitelezési aktivitásra is hatással van. Az optimista forgatókönyvben azonban az infláció az év első negyedében tetőzhet, és ezt követően elindulhat a kamatok csökkenése, ami a már meglévő és esetleg bevezetendő új állami támogatású konstrukciókkal együtt dinamizálhatja a hitelezést a gazdasági növekedés érdekében. Mindeközben az ügyfelek keresik a megfelelő instrumentumokat megtakarításaik értékének megőrzésére, gyarapítására, amire a bankoknak is folyamatosan reagálniuk kell.

Azért lát valami biztató jelet is?

Hogyne! A múlt év végén a legtöbb bizalmi indikátor értéke javult a fejlett országokban és Magyarországon egyaránt, ugyanakkor az értékek továbbra is a hosszú távú átlag alatt vannak. Továbbá kedvező, hogy az év végére újra enyhült a nyomás a globális ellátási láncokon, de az előrejelzések szerint a visszatérés a korábbi szintre hosszabb folyamat lehet. Ezeken túl pedig nem lehet előre jelezni, hogy a geopolitikai konfliktus és a gazdasági nehézségek mellett milyen további ellentét eszkalálódhat vagy erősödhet fel. Például az Egyesült Államok–Kína konfliktus, Kína környező országokkal való viszonya, az arab országok egymás közötti és harmadik országokkal való kapcsolata, egy esetleges újabb pandémia kitörése, de az éghajlatváltozás miatt változó életkörülmények gazdasági és társadalmi hatására is figyelni kell.

Nemrég úgy nyilatkozott, hogy kedvezően alakult a bank 2022. évi teljesítménye. Mit mutatnak az előzetes számok?

A Gránit Bank 2022-ben is a bankrendszer átlagát meghaladó mértékben növekedett, és tavaly – a nehezülő gazdasági körülmények ellenére is – rendkívül eredményes évet zárt. Az előzetes adatok szerint az év végére prognosztizált mérlegfőösszeg meghaladja az ezermilliárd forintot. A Gránit Bank vállalati és lakossági hitelezési aktivitása, forrásbevonási képessége lényegesen gyorsabban bővült a bankszektor átlagához viszonyítva. A Gránit Bank által vezetett számlák száma meghaladja a százezret. Stratégiai céljainknak megfelelően a lakossági számlák növekedési üteme gyorsabb, arányuk az összes számlán belül 88 százalék. A múlt évben nyitott lakossági számlák több mint 80 százalékát VideóBankon keresztül vagy szelfivel nyitották. Miként említettem, a Gránit Bank működésének negyedik évétől folyamatosan profitot termel, és 2022-re 13 milliárd forint adózás előtti eredményt prognosztizálunk.

Milyen mutatókat emelne még ki?

Például a költség-bevétel arány 38 százalék, amely a magyar bankszektor átlagához képest lényegesen kedvezőbb. De kimagasló a tőkearányos jövedelmezőség is, az évesített 24 százalékos ROE-mutató több mint kétszerese a bankszektor 10,1 százalékos átlagának. Külön is ki szeretném emelni, hogy a növekedést kiváló minőségű portfólió felépítésével értük el, a nem teljesítő hitelek aránya elenyésző, az NPL-mutató 0,02 százalék, miközben a bankszektorban ez az arány meghaladja a 3 százalékot. A rendkívüli teljesítményt tükröző pénzügyi mutatókat piacvezető digitális innovációk kísérték 2022-ben is, azt követően, hogy 2021-ben Magyarországon elsőként integrált a bank mobilbanki alkalmazásba Öko Kalkulátor funkciót, amely kiszámolja a kártyabirtokos költéseihez kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátást és – pár kattintással – lehetőséget ad annak semlegesítésére is a faültetés támogatásával.

Végezetül: közismert a bank digitális elkötelezettsége. Ezen a téren milyen fejlesztésekkel rukkoltak ki?

Tovább fejlesztette a bank az unikális digitális jelzáloghitel-igénylési folyamatát, amelynek révén pár perc alatt online hitel-előbírálatot kapnak az igénylők, akár állami támogatásokkal kombinálva is. A 2022-es év slágerinnovációja pedig a Gránit Family App, egy ugyancsak egyedülálló digitális szolgáltatás a magyar piacon, amelyet egy digitális családi ökoszisztémaként lehet definiálni. A pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó applikációt már hatéves kortól használhatják a gyermekek, ha szüleikkel együtt – teljesen online, VideóBankon vagy szelfivel – számlát nyitnak.