Az egyik vezető kriptohitelező, a Genesis Global Trading dolgozói 30 százalékát bocsátotta el és csődeljárás megindítását fontolgatja az ügyet ismerő források szerint. Ezzel a tavaly nyáron még 260 főt alkalmazó cégnél már csak 145 dolgozó maradt, mivel a vállalat gondjai már korábban megkezdődtek.

A Genesis ugyanis mind a Three Arrows Capital kripto hedge fund, mind Sam Bankman-Fried kereskedőcége, az Alameda Research számára nyújtott hiteleket, ám tavaly mind a két kriptopiaci óriás csődöt jelentett. Az előbbi csődjét követően az alkalmazottak 20 százalékát eresztette szélnek a vállalat, és a vezérigazgató Michael Moro is lemondott, miután kiderült, a Genesis 2,4 milliárd dollár értékben adott kölcsönt a Three Arrows Capitalnak, ám a fedezet ennek csak a fele volt. Moro szerint ugyanakkor valójában a hitel 80 százalékát is elérte ez az összeg.

Mindenesetre

akkor a cég vállalati anyja, a Digital Currency Group (DCG) még kisegítette a Genesist,

ám a szektorban szaporodó csődök hatására úgy tűnik, hogy újabb mentőcsomag már nem várható, így a Genesis a Moelis & Co. befektetési bankkal dolgozik a helyzet értékelésén és a cég előtt álló lehetőségeket mérlegeli, amelyek között a csőd lehetősége is megtalálható – írja a The Wall Street Journal.

A Genesis a kockázatkezeléssel foglalkozó vezetőit is egyre kevésbé képes a cégnél tartani, így legutóbb, alig pár hónap után tavaly októberben távozott Michael Patchen a részleg éléről.

A kegyelemdöfést azonban a novemberi FTX-csőd adta meg a Genesisnek, amely a kezdetben tagadta, hogy jelentős kitettsége lenne Bankman-Fried cégei felé, ám alig pár nappal később befagyasztotta az új hitelek nyújtását és a betétesek kifizetését is, akik között a Winklevoss-ikrek kriptotőzsdéjén, a Geminin hozamra vadászó felhasználók is voltak. A Genesis mintegy 900 millió dollárral tartozik a Gemini ügyfeleinek, ezért Cameron Winklevoss nyílt levélben intézett ultimátumot a DCG élén álló Barry Silberthez, amelyben január 8-át jelezte meg a konstruktív együttműködés határidejének.

A Genesis ugyan igyekezett 1 milliárd dollár értékben sürgős hitelt találni és

megpróbált a Binance-től és az Apollo Global Management magántőkealaptól is forrásokat bevonni, sikertelenül.

Mindeközben megszüntette tanácsadói tevékenységét Bill Clinton egykori pénzügyminisztere, az Obama-adminisztráció gazdasági csapatában is meghatározó tevékenységet betöltő Larry Summers a DCG felé, aki 2016 óta volt a csoport vezető tanácsadója. Az nem világos, hogy Summers mikor szakította meg a kapcsolatát a DCG-vel, ám a Protos kérdésére a közgazdász szóvivője arról beszélt, hogy Summers már hónapok óta nem áll a cég alkalmazásában. Ugyanakkor a DCG honlapján még novemberben is szerepelt a neve tanácsadóként. A volt pénzügyminiszter személyes honlapjáról szerdán tüntették el minden nyomát a hat és fél évig tartó együttműködésnek.