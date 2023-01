A Wall Street mérhetetlen pesszimizmusa a legnagyobb amerikai bankokra is átragadt, a recessziós félelmek minden mást maguk mögé szorítanak a 2023-as esztendő tervezésekor, ahogy a fedezeti alapok is ultradefenzívre váltottak.

Az amerikai bankóriások éves szinten 17 százalékkal csökkenő profittal számolnak a tavalyi utolsó negyedévre, ami borússá teszi a velük kapcsolatos hangulatot. A JPMorgan, a Bank of America, a Citigroup, a Wells Fargo, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs együtt 5,7 milliárd dolláros tartalékot halmoz fel, hogy készüljön a közelgő recesszióra.

Az idei tartalékok összege több mint kétszerese lesz a tavalyiaknak, a nem fizető tartozások okozta bevételkisesésektől tartva akkumulálnak ekkora összeget a bankok.

A bankóriások egy része pénteken teszi közzé a gyorsjelentését. A Morgan Stanley egyik szakértője szerint mivel az elemzők és a közgazdászok gyakorlatilag egyhangúan recessziót jósolnak, a nagybankoknak sincs más választása, mint ennek következményeire készülni.

A Fed lendületes kamatemelési ciklusa még mindig nem érte el csúcspontját, mivel az infláció tetőzése egyelőre nem bizonyított. Az emelkedő árak és növekvő kamatok egyaránt a vállalkozások és a lakosság költekezésének visszafogását idézik elő. A bankok közvetítő szerepet töltenek be ezekben a folyamatokban, így alaposan megérzik a kereslet visszaesését,

hiába tudnának a magasabb kamatkörnyezetben jobb profitrátával kölcsönözni, ha nincs kinek.

A visszaesést már most alaposan megérzik a pénzintézetek: a Goldman Sachs a várakozások szerint 3200 munkavállalójától vesz búcsút, a Morgan Stanley is létszámleépítést jelentett be, mindezen felül az év végi bónuszaikat is alaposan megvágták a legnagyobb cégek.

A befektetési bankolási tevékenység világszinten egy év alatt több mint 50 százalékot esett, a negyedik negyedévre 15,3 milliárd dollárra szűkítve a szegmenst.

A legnagyobb amerikai hitelintézetek teljesítményét követő KBW-indexet is alaposan helyben hagyta az elmúlt év, és a kurzus idei változása sem biztos, hogy pozitív irányba indul majd meg.

Tavaly év eleje óta fokozatosan csökken a kurzus

A bankokat érintő pesszimizmust táplálja a Wells Fargo fogyasztóvédelmi ügye, amelyet a kezelésére bízott javak pontatlan nyilvántartása idézett elő, de a Morgan Stanley és a Bank of America is reflektorfénybe kerülhet. Náluk kérdéses lesz, hogy a Musk-féle Twitter-akvizícióhoz adott 13 milliárd dolláros kölcsönt leírják-e valamilyen szinten.

A nemrég szaúdi ellenőrzés alá került Credit Suisse egyik elemzője szerint a nagybankok egy része a legrosszabb forgatókönyveket megúszhatja, hiszen az elmúlt évtizedben jelentősen csökkentették a kockázatos befektetéseik és kölcsöneik számát.