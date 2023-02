A csiphiány kezdete a koronavírussal kapcsolatos lezárásokkal van összefüggésben. A korlátozások miatt a vállalatok rövid idő alatt kénytelenek voltak átállni a távoli munkavégzésre, az iskolákban a digitális oktatásra. Hirtelen sokkal több telefonra, számítógépre és egyéb számítástechnikai eszközre lett szükség. A csipgyártók azonban nem voltak felkészülve a kereset megugrására, ami az ellátás akadozásához vezetett. A helyzetet másfelől a gyártók termelési nehézségei súlyosbították, őket a korlátozások mellett a nyersanyaghiány is hátráltatta.

A koronavírus visszaszorulása után az országok újranyitottak, az emberek pedig kiszabadultak otthonaikból. A számítástechnikai cikkek iránti kereslet megcsappant, a tavalyi év második felében már jóval kevesebb számítógépet és mobiltelefont vásároltak az emberek, mint az előző években.

Az elektronikai cikkek gyártói azonban ekkorra már tetemes készleteket halmoztak fel az integrált áramkörökből, ezért az új megrendelések visszaestek. A számítástechnikai eszközökhöz szükséges csipek gyártói, például az Intel vagy a Samsung, az aktuális gyorsjelentési szezonban már csökkenő bevételről és a korábbi negyedéveknél jóval szerényebb nyereségről adtak számot.

A korlátozások feloldása után az addig szenvedő iparágak, például az autóipar éledezni kezdett,

az új járműrendelések száma növekedésnek indult. Talán elsőre nem nyilvánvaló, de egy mai autó esetében nagy szerepük van a csipeknek, egy átlagos járműben több mint ezer mikrocsip található, az elektromos autók esetén pedig ez a szám akár ennek 2-3-szorosa is lehet.

A félvezetőgyártók nem voltak képesek a kapacitásukat kellőképpen növelni, hogy elegendő csip álljon rendelkezésre, ezért tavaly a legtöbb autógyártó az ellátási problémák miatt kénytelen volt visszafogni a gyártását.

Márpedig az elektromos autók egyre gyorsabban terjednek, és a következő években ez csak fokozódni fog. A félvezetőgyártók persze igyekeznek új beruházásokkal növelni a kapacitást, de ezek az erőfeszítések nem azonnal hoznak eredményt. Ezért

idén még fennállhat a csiphiány az autóiparban, és várhatóan a következő években is jó üzlet lehet ilyeneket gyártani.

Az autóipart kiszolgáló csipgyártó vállalatok profitálhatnak ebből.

Infineon

A német vállalat Európa legnagyobb félvezetőgyártója, globálisan pedig a legnagyobb részesedéssel rendelkezik az autóipari csipek piacán. A vállalat földrajzilag is jó pozícióban van ahhoz, hogy profitáljon a hagyományosan erős német autóipar fellendüléséből.

A német Infineon sorra jelenti be kapacitásbővítő beruházásait.

Az Infineon csipjeit használja például a Volkswagen és a Stellantis, valamint a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD és az Xpeng is. A vállalat folyamatosan bővíti a gyártási kapacitását, tavaly több milliárd euró értékű beruházást hajtott végre Malajziában és Ausztriában a csipgyártás felpörgetése érdekében.

A vállalat tavaly szeptemberben zárult 2022-es pénzügyi évében a bevételek 45 százaléka, 6,5 milliárd dollár származott az autóipari csipekből, ami közel 35 százalékos növekedés az előző évhez képest.

NXP Semiconductors

Az NXP egy amerikai tőzsdére is bevezetett holland félvezetőgyártó cég, az autóipari csipek egyik legnagyobb globális beszállítója. A vállalat hétfőn tette közzé gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy az autóipar számára gyártott termékeik eladásából származó bevétel a negyedik negyedévben 30 százalékkal, a teljes évet tekintve pedig 40 százalékkal nőtt az előző évvel összevetve, és a vállalat 13,2 milliárd eurós összbevételének több mint felét tette ki.

STMicroelectronics

A svájci székhelyű gyártó leginkább onnan lehet ismerős, hogy többek között a Teslának is szállítanak be fejlett mikrocsipeket. Elon Musk a tavaly legyártott 1,3 millió elektromos autó után idén 1,8 milliós célt tűzött ki, ami azt jelenti, hogy a Tesla félvezetőigénye is megnő, ami várhatóan kedvezően hat majd az STMicroelectronics bevételeire is.