Az év elején is lendületben maradtak a hazai alapkezelők, amelyek januárban 3 százalékkal gyarapították a rájuk bízott megtakarításokat a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adatai szerint.

Fotó: Surasak Suwanmake

A hó végi 9569 milliárd forintos összvagyon újabb csúcs a szektor történetében, immár az egymást követő hetedik hónapban.

A hozamok szempontjából kedvezően indult az új esztendő, a 279 milliárd forintos bővüléshez 117 milliárdot tettek hozzá az emelkedő árfolyamok. A befektetők is kitettek magukért, nettó 162 milliárd forintot vásárolva a különböző alapokból.

A hónap nyertesei a kötvényalapok voltak, amelyekbe 161 milliárd forintnyi friss pénz érkezett, ennek döntő része a rövid futamidejű eszközökbe. A hozamok ugyancsak jól alakultak, a kategória 7,4 százalékos gyarapodást könyvelhetett el az év elején.

Pozitív nettó értékesítéssel zártak az abszolút hozamú alapok és a pénzpiaci termékek is, az előbbiekbe 11, az utóbbiba négymilliárd forintot fektettek a megtakarítók. A piaci árfolyamok alakulása itt is növelte a befektetések értékét, az abszolút hozamú kategória összvagyona hajszál híján elérte az ezermilliárd forintot. A pénzpiaci alapok növekedési lendülete viszont valamivel alábbhagyott, amit az előzőeknél szerényebb, 2 százalékos bővülés mutat. A tőkevédett alapok csekély, alig egymilliárd forintos tőkét csatornáztak be, a parányi kategória ezzel is 4 százalékos bővülést ért el.

A többi eszköztípusnál csökkentették kitettségüket a hazai befektetők, a vegyes alapokból hétmilliárd, a részvényalapokból további hárommilliárd forintot váltottak vissza.

Mivel a fejlett és a fejlődő piaci tőzsdéken is jelentős rali bontakozott ki az év elején, és a BUX is majdnem 4 százalékot erősödött, a két tőzsdei kitettséget adó eszköztípus vagyona a mérsékelt tőkekivonás ellenére is bővülni tudott.

A 12 milliárd forintra rúgó pénzkivonást az ingatlanalapoknál csak mérsékelni tudták a felfelé mozduló árfolyamok, a második legméretesebb kategória ezért minimális vagyoncsökkenéssel zárta az időszakot.

Az apró méretű árupiaci kategóriából kétmilliárd forint tőke távozott, a pozitív hozamok mellett 1 százalékkal mérséklődött az összesített eszközértékük. A már csupán néhány tízmilliárd forinttal rendelkező származtatott alapok közül kettő is megszűnt januárban, az emelkedő hozamok a visszaváltott tőke pótlására nem bizonyultak elégségesnek, így újabb 6,4 százalékkal zsugorodott az összvagyon.