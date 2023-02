Összesen 3615 foglalkoztatott, 165 darab saját szabadalom és védjegy, 435 milliárd forint árbevétel 44 százaléknyi exportrészesedéssel: ezek voltak a főbb számai 2022-ben a Hiventures 446 startupot és 32 érettebb vállalatot tömörítő portfóliójának – derül ki a tőkealapkezelő évértékelő közleményéből. Érdekesség, hogy a tőkefinanszírozott vállalkozások árbevétele így szinte megegyezik a harmadik leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc vagyonával (436,5 milliárd forint).

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Az MFB Csoporthoz tartozó állami tulajdonú társaság, Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legaktívabb kockázati tőkealap-kezelőjeként, európai uniós és saját forrásból támogatja a teljes magyar vállalkozói ökoszisztémát, finanszírozást biztosítva az ötletfázistól egészen a nagyvállalati beruházásokig.

„A tőkefinanszírozás, mint növekedést biztosító alternatíva, startup-körökön kívül Magyarországon kevésbé volt elterjedt. Így mikor elindítottuk a már érettebb vállalkozásokat célzó termékportfóliónkat, azt a szerepet is felvállaltuk, hogy felkészítsük a piacot: eloszlassuk a kétségeket, feltárjuk a hitel és a tőkebefektetés közti különbségeket, valamint megmutassuk a konstrukcióban rejlő lehetőségeket” – mutatott rá Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója.

A Hiventures 2022-ben:

32 vállalattal dolgozott együtt,

17 milliárd forint forrást biztosított nekik,

410 milliárd forint árbevételhez segítette hozzá a magyar gazdaság gerincét képező KKV-kat, valamint hazai nagyvállalatokat.

Katona elmondta, a cégek leginkább versenyelőny kiépítését vagy megtartását célzó beruházásokat, kapacitásbővítéseket valósítottak meg a tőkebefektetéseikből.

Történetük eddigi legnagyobb összegű invesztíciójával, 5 milliárd forinttal emeltek tőkét zárt körben a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett UBM Holding Nyrt-ben. A Vas megyei Szelestén található vállalat piacvezetőnek számít a takarmányiparban.

A Hiventures vezérigazgatója kiemelte: mostanra a finanszírozási paletta is kibővült, így már tőzsdei cégeknél is tudnak befektetéseket eszközölni, mint amilyen Masterplast- vagy a Sundell-ügylet volt. Továbbá kezdenek beérni a korábbi startup befektetések, ezt jelzi az exitek növekvő száma és értéke is. A tavalyi év egyik meghatározó ügyletét a NowTechnologies kerekesszékes innovációja jelentette, amelyet egy világelső globális cég vásárolt fel.

Jobbágy Dénes: a probléma a hitelek magas aránya a saját tőkéhez képest, ezen kell javítani A Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója a Szilícium-völgy sikerreceptjét valósítaniá meg Magyarországon.

Eközben az új befektetések sem maradtak el: 30 új induló innovatív cég csatlakozásával mintegy 450-re duzzadt a Hiventures startup-portfóliója, amelyeknek

7 milliárd forintot folyósított a tőkealap-kezelő az elmúlt évben.

Az 1999-ben alapított Hiventures nettó árbevétele a nyilvánosan elérhető adatok szerint 3 488 012 milliárd forint volt 2021-ben.