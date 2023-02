Hasonlóan dinamikus bővülésről számolt be az ír versenytárs Ryanair is, amely a tavalyi 7-ről 11,8 millióra növelte utasforgalmát az év elején, és – a Wizz Airrel szemben – a karácsonyi időszakhoz képest is sikerült mintegy 300 ezerrel feltornázni az utazószámot.