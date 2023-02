A lítiumkereslet legnagyobb részét az elektromos autókat gyártó vállalatok generálják. A villanyautók egyre népszerűbbek, egyre nagyobb részét adják az újautó-értékesítéseknek, és a következő években ez a folyamat tovább gyorsulhat. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy az elektromos autók „üzemanyagát” biztosító akkumulátor kellő mennyiségben álljon rendelkezésre. Az akkumulátor fő összetevője a lítium, így nem csoda, hogy az elmúlt években igencsak megnőtt a kereslet iránta, ami az árát rendkívüli módon felhajtotta. Az akkumulátorgyártáshoz szükséges lítium-karbonát ára több mint hétszeresére emelkedett 2021 eleje óta.

A lítium-karbonát árváltozása

Úgy tűnik, Elon Musk nem a levegőbe beszélt, amikor a lítiumakkumulátorok fontosságát hangsúlyozta. Február 17-én a Bloomberg arról számolt be, hogy értesülésük szerint a Tesla beszállna a lítiumbizniszbe, és egy lítiumot bányászó cég felvásárlását mérlegeli. A cikk szerint több vállalat is számításba került, de név szerint csak egyet, a Sigma Lithiumot említették meg.

A tőzsdei reakció nem sokat váratott magára, az egyébként negatív napot záró Sigma a tőzsdezárás utáni kereskedés során közel 25 százalékot ralizott, és a többi lítiumhoz kötődő vállalat árfolyama is emelkedni kezdett. Függetlenül attól, hogy hogy a Tesla akvizíciója létrejön-e, a lítiummal foglalkozó vállalatok újra a figyelem középpontjába kerültek.

A Tesla lépése egyébként nem lenne annyira meglepő, és nem is az első összefonódás az autóipar és a lítiumbányászat között. A General Motors és a Lithium Americas január végén jelentette be, hogy stratégiai megállapodást kötött. A GM 650 millió dolláros befektetéssel segíti a vállalat Nevada állambeli lítiumbányájának fejlesztését, cserébe a Lithium Americas legalább tíz éven keresztül lítiummal látja el az autógyártót.

A világ számos pontján, például Magyarországon is hatalmas akkumulátorgyártó kapacitás kiépítése zajlik, ami arra utal, hogy az ipari szereplők is az akkumulátorok iránti kereslet meredek emelkedésére számítanak, így a globális lítiumkereslet is megugrik, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2040-re nagyjából a jelenlegi szint negyvenszeresére. Ez rendkívül kedvező helyzetbe hozza azokat a vállalatokat, amelyek lítiumot bányásznak.

Albemarle: A világ egyik legnagyobb lítiumtermelője. Más nyersanyagokat is bányásznak, de a kapacitás növelése és az áremelkedés hatására már a lítium értékesítése adja a vállalat bevételének több mint kétharmadát, miközben ez az arány 2021-ben még csak 40 százalék körül volt. Az Albemarle működteti Észak-Amerika egyetlen lítiumbányáját, a másik nagyobb lelőhelyük Chilében található.

Lithium Americas: Kanadai székhelyű vállalat, jelenleg nem termel bevételt, de az idei év első felében tervezik az Argentínában található lítiumbányájuk elindítását a kínai Ganfenggel közösen. Ami azonban ennél is nagyobb jelentőségű, hogy ők rendelkeznek a legnagyobb észak-amerikai lítiumlelőhely, a nevadai Thacker Pass kitermelési jogával. A General Motors befektetésének köszönhetően a bánya kialakításának pénzügyi háttere is biztosítottá vált.

Sigma Lithium: Szintén kanadai székhelyű cég, Brazíliában tervezik megkezdeni a lítiumkitermelést idén áprilisban. Az idei évet a várakozások szerint már nyereséggel zárhatja a vállalat. A 4,4 dolláros részvényenkénti profit 2024-re 7,2 dollárra nőhet, ami több mint 60 százalékos emelkedés lenne.