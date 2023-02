A Hindenburg Research Adani csoport elleni támadása, vagy épp a jelenleg is zajló, Elon Musk 2018-as, a Tesla tőzsdei kivezetéséről szóló Twitter bejegyzése kapcsán indított per kiváló alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, milyen szerepet töltenek be a piacon azok az alapok, melyek a különböző cégek sikere ellen fogadnak.

A shortosok sosem voltak a tőkepiacok legnépszerűbb szereplői, és ez különösen igaz a koronavírus-járvány alatt kereskedésbe fogó, a szám megy felfelé filozófiáját valló kisbefektetőkre. A shortosok úgy fogadnak a különböző cégek ellen, hogy részvényt vesznek kölcsön, majd azt eladják és ha sikerrel jártak és az árfolyam esett, úgy a papírokat olcsóbban tudják visszavásárolni és hitelezőiknek visszajuttatni, mint amennyiért azokat eladták.

Nem meglepő talán, hogy sokan gyanúsnak találják a shortosok tevékenységét, a fentebb említett per egy tárgyalásán Musk egyenesen gonosznak nevezte a gyakorlatot és korábban arról is beszélt, hogy azt be kellene tiltani. A mémrészvények szárnyalását előidéző események alapja is az volt, hogy a kisbefektetők találtak egy olyan céget – ez volt a Gamestop – mely a támadások kereszttüzében állt. Mivel a Redditen szerveződő közösség elkezdte a cég papírjait vásárolni, a shortosoknak is vásárolniuk kellett, hogy limitálják veszteségeiket. Ugyanis

ha a részvény ára nem a shortosok szája íze szerint alakul, úgy egyre drágább lehet számukra a balul elsült fogadás.

A short pozíción ugyanis a lehetséges nyereség limitált – a részvény ára csak nulláig csökkenhet –, míg a veszteségeknek nincs elméleti határa – hiszen egy részvény bármikor tovább drágulhat –, így ha az árfolyam emelkedni kezd, előbb-utóbb fedezni kell a pozíciót. Azon részvények tulajdonosai, melyek ellen shorttámadás indul, természetesen érthető, hogy nem szeretik ezt a csoportot, ám a shortosok működése mégis elengedhetetlen a piacok optimális működése szempontjából.

A részvények zuhanását ugyan gyakran indítja el egy-egy alap elmarasztaló jelentése, ám valójában mégiscsak a célkeresztbe került vállalat menedzsmentje a felelős a shortosok által feltárt problémákért, ezért dőreség az alapokra haragudni.

A shortra játszó alapok fontos szerepet játszanak a csalárd cégek leleplezésében és sokat kockáztatnak, ám azt nehéz lenne állítani, hogy ne lenne bőven csalárd módon működő cég, az Enrontól, a Nikolán át az FTX-ig vagy a Wirecardig. A sokak lelkesedése, a befektetők körében egyre gyakoribb pénzügyi nihilizmus, a kimaradástól való félelem, a pénzügyi sajtó által gyakran kritikátlanul dicsőített vállalatok mellett szükség van azokra is, akiket nem fertőz meg a hurráoptimizmus, és akik nem hisznek el válogatás nélkül mindent a menedzsmentnek.

Persze ez bizonyos befektetők és cégvezetők szemét nem véletlenül csípi, így az sem meglepő, hogy a Redditen gyülekező, a gonosz, kisbefektetők pénzére játszó Wall Street ellen szerveződő közösség hőse a shortosok esküdt ellensége, Elon Musk lett. A Tesla-vezér gyakran tesz túl optimista ígéreteket és láthatóan idegen tőle annak a gondolata is, hogy felelősséget vállaljon tetteiért vagy szavaiért, vagyis cégei ideális célpontjai lehetnének a bukásra játszó alapoknak. Azonban a milliárdos számára jelentős védelmet nyújt a rajongótábora, aminek eredményeként évek óta a Tesla a világ legértékesebb autógyártója.

A megtámadott vállalatok persze általában vitatják a shortos cégek megállapításait azokat igyekeznek alaptalan vádaknak beállítani, és gyakran sikerrel is járnak, különösen a 2008-as pénzügyi válságot követő mennyiségi lazítás által teremtett pénzbőség korában, hiszen a könnyen elérhető források segítenek elfedni a hibákat és bűnöket. Bernie Madoff példájából azt is tudjuk, hogy egy-egy csalás akár évtizedekig tarthat bukás nélkül, ám az igazság órája általában eljön idővel. A shortosok nélkül azonban a buborékok csak még nagyobbra nőnének, és még több kisbefektető járna pórul. Mindezek mellett talán az is fontos szempont, hogy

a csalás akkor is erkölcstelen, ha azon sokat keresnek a befektetők vagy épp annak leleplezői anyagi hasznot is húznak.

Tevékenységükre azért is szükség van, mert a hatóságok gyakran csak a bukás után mernek lépni, részben szűkös erőforrásaik, részben a befektetők haragjával szembeni félelem miatt.