Pár hete még egy elhullajtott parányi radioaktív kapszula miatt került a címlapokra az angol-ausztrál Rio Tinto. Most éves nyeresége 37,9 százalékos zuhanásáról számolt be a világ második legnagyobb bányavállalata, amely az osztalékot is megfelezte. Szerda hajnali közleményében elsődlegesen a lanyhuló kínai keresletet adta meg magyarázatként. Emellett a bérnyomásra, az emelkedő anyagköltségekre és a vasérc piacán tavaly ősszel kialakult árhullámvölgyre hivatkozott a cég. Amíg tavalyelőtt tonnánként 143,8 dolláros átlagáron értékesítették a kitermelt vasércet, addig tavaly már csak 106,1 dolláros átlagot tudtak elérni.

Fotó: Thomas Dressler / AFP

Tavaly a vasércárakat Peking zéró-Covid-politikája lökte a mélybe, amikor a lezárások miatt visszaesett a kínai acéltermelés. Az elmúlt hónapokban, a pekingi nyitással összefüggésben magukra találtak a nyersanyagpiacok, de a gazdasági kilátások továbbra is változékony üzleti klímára utalnak. Kedden a Rio riválisa,

az asztrál BHP Group a vártnál is meredekebb, 32 százalékos profitzuhanásról

számolt be a vasérc árának csökkenése miatt, de fő piacán, Kínában javuló kilátásokat jelzett.

A Rio 8 milliárd dollárra csökkentette az idei évre vonatkozó beruházási terveit, ami a 8-9 milliárd dolláros előzetes becslés padlószintje. A 2024-es és 2025-ös beruházási terveket azonban 9-10 milliárd dollárra emelték. A vállalat tavaly 13,3 milliárd dolláros nyereségről számolt be, szemben a 2021-es rekordszintű 21,4 milliárd dollárral. A Refinitiv 13,8 milliárd dollárt várt. Az árbevétel 55,55 milliárd dollár volt, ez 13 százalékos éves csökkenés.

A jelentés komoly költségnövelő tényezőként emelte ki a pilbarai Gudai-Darri bánya termelésének felfuttatását célzó beruházásokat. A Nyugat-Ausztrália távoli sarkában lévő üzem

a Rio Tinto bányavállalat mintatelepe,

ahol sofőr nélküli teherautók szállítják a vasércet, robotok továbbítják a mintákat a telep laboratóriumába, s a kitermelt ércet is vezető nélküli vonat viszi ki a bányából. A gépek üzemeltetéséhez és karbantartásához a Rio nagyjából hatszáz munkást foglalkoztat a helyszínen és több mint hetven embert egy irányítóközpontban, Nyugat-Ausztrália állam fővárosában, Perthben, mintegy ezer mérföldre a kitermeléstől. Ahogy az ágazatvezető fogalmazott: itt a bányamunkások sokkal nagyobb valószínűséggel vesznek kézbe egy tabletet, mint egy villáskulcsot.

A Rio Tinto részvényenként 4,92 dolláros osztalékot hirdetett ki a tavalyi év után, ami jóval elmarad a 2021-es, részvényenként 10,40 dolláros osztalékrekordtól. A részvény tavaly nyáron bő

17 százalékos osztalékhozamával a szelvényvagdosók kedvence volt.

A mongóliai Oyu Tolgoi projekt 66 százalékos részesedésének megszerzésével tavaly jutott irányítási joghoz a Rio a világ egyik legnagyobb arany- és rézkészletével büszkélkedő bányakomplexumban. Térségünkben egy lítiumbánya megnyitásán dolgoznak a szerbiai Jadarban, de egyelőre a tiltakozások miatt jegelik a projektet.