A Magyar Nemzeti Bank szigorú politikája fontos támaszt nyújtott az idén izmait mutató forintnak az elmúlt hónapokban, és a jegybank aligha üti ki ezt a támaszt keddi ülésén, a forint pedig nem tágít a 380-as szint környékéről az euróval szemben. Sőt inkább erősödik, annak ellenére, hogy a nemzetközi devizapiacon sok hete nem túl kedvező számára a széljárás: a dollár visszakapaszkodóban van az euró ellenében. Ezenkívül nem sok minden szól a forint ellen, bár kockázatok azért maradtak, akár néhány napos, akár több hónapos távra is. A hétfő délutáni kereskedésben mindenesetre a forint egészen a tavaly áprilisi szintek környékére menetelt, a 378-as vonalon túlra.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 380-as pszichológiai szint környékéről kisebb-nagyobb kilengésekkel nem tágít az árfolyam péntek óta, sőt immár megint a tízhavi csúcsokat ostromolja, pedig közben történt két elvileg kedvezőtlen fejlemény.

Izgalmakat okoznak a friss adatok, de a forint lezser

Pénteken kiderült, hogy évek óta nem költöttek úgy az amerikai háztartások, mint januárban – ami a kamatemelési várakozások támogatásán keresztül elvben jó a dollárnak, ami viszont nem szokott jó lenni se az eurónak, se a forintnak.

Hétfőn aztán a friss európai uniós adatok azt mutatták, hogy leállt, sőt egyes országokban megfordult a tavaly még a háború és energiaválság tépázta gazdasági hangulat hónapok óta tartó javulása. Ez a rossz hír pedig megint a dollárnak kedvezne elméletileg, az Európai Központi Bankot (EKB) illető kamatemelési várakozások csökkentésén keresztül.

De ez csak a teória: az euró, ahelyett, hogy gyengült volna az adatok után, 1,055 környékéről 1,058-re erősödött. Ennek az az oka, hogy a hangulati adatok csak a kisebb patront durrantották el, a napokban azonban megszólalnak az ágyúk is: megérkeznek az euróövezeti előzetes februári árindexek, és a várakozások szerint a maginfláció makacs marad. Ez a további EKB-kamatemelések mellett szólhat, megelőzve, hogy az euró ismét több hónapos mélypontra gyengüljön a zöldhasú ellen, 1,05-on túl.

Tavaly még a dollár erősödése a forint gyengülését okozta az euró ellen, idén azonban ez a „tükörkép” eltűnt

Ha az euró tartja magát, az a hüvelykujjszabály szerint a forintnak is jó, bár a forint idén a tavalyitól eltérően meglehetősen ellenálló az euró-dollár kereszt mozgásaira, és már gyakorlatilag négy hónapja trendszerűen erősödik. Az euróövezeti gazdasági hangulatadatok nagy kazla azonban olyan részleteket rejtett, amelyek önmagukban is kedvezők lehetnek a forintra: a közép-európai régió több országában, Magyarországon is szépen javultak az adatok.

Kellemetlen meglepetések érték Európát – Magyarországon javult a hangulat Negatív meglepetést hozott az Európai Bizottság által havonta végzett felmérés az uniós gazdasági hangulatról. Nem folytatódott a novemberben indult javulás, sőt romlott a hangulat az iparban és a szolgáltató szektorban is.

Meglepetést kéne okoznia az MNB-nek a forint gyengüléséhez

Ahhoz, hogy a forintot gyengítse, meglepetést kellene okoznia az MNB-nek keddi ülése után.

Hónapok ótza trendszerűen erősödik a forint az euró ellenében

Az elemzők közt egyetértés van abban, hogy nem csökkenti 13 százalékos alapkamatát, ami a legmagasabb jegybanki kamat az EU-ban. Még magasabb az egynapos betéti kamat, amelynek 18 százalékos szintje szintén aligha száll lejjebb a közeljövőben, bár a piacon már figyelik, nem tesz-e utalást a bank a későbbi lazításra, hiszen a régióban már megkezdődött az infláció visszavonulása. „Úgy gondoljuk, csak idő kérdése, hogy a fő inflációs mutató régiószerte elég gyorsan zuhanjon” – vonta le a következtetést a hétfői közép-európai hangulatindex-adatsorokból jegyzetében Liam Peach, a Capital Economics szenior feltörekvő piaci közgazdásza.

Magyarországon még késik a forduló, de ez az ellenkező előjelbe fordulhat az év végére, amikor a magas bázis segíthet egy számjegyű szintekre lökni az inflációt a januári 25,7 százalékról. A Reuters elemzői felmérése szerint az év végére az alapkamat 250 bázisponttal csökkenhet. Általános várakozás azonban, hogy a második negyedév előtt nem valószínű a kamatcsökkenés megindulása, és még ezt követően is jó ideig derekas támogatást nyújt majd a forintnak a magas kamatszint.

Az ülésen valószínűleg megerősíti a jegybank, hogy a 18 százalékos egynapos betéti kamat még sokáig velünk marad majd

– írták jegyzetükben az Erste elemzői.

Rövid távú kockázatok a forintra

Ami a forint árfolyamát a napokban fenyegetheti: pénteken esedékes, hogy a Moody’s felülvizsgálja Magyarország hitelbesorolását, és az ING elemzőinek jegyzete szerint kinéz a változtatás az osztályzat kilátásában negatívra. Hasonlóképp cselekedett néhány hete a Fitch is, a Standard & Poor’s pedig még csúnyábbat tett: le is minősítette a besorolást.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy még a leminősítés is csak időlegesen tudta valamelyest visszaijeszteni az idén bikaüzemmódban ügető forintot. Egyáltalán, úgy tűnik, huzamosabb időre semmi nem tudja nagyon megszorítani, mindazt, amit tavaly rossznak ítéltek a forinttal kapcsolatban, az idén többnyire javulni várják.

A Standard & Poor’s lépésének egyik fő indoka volt, hogy az Európai Unió késlelteti a Magyarországnak járó pénzek egy részét az ún. jogállamisági vita keretében. Ebben az ügyben a napokban nem várható sem pozitív, sem negatív változás.

Ha esetleg devizakötvények eladására kerülne sor a közeljövőben, az a legutóbbi kibocsátás tanúsága szerint segíthetné a forintot. A forintot „a korábbi túladottság korrekciója is támogatja” a Takarékbank jegyzete szerint.