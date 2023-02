Az alacsonyabb olajárak miatt elmaradt a várttól az OMV negyedik negyedéves eredménye, az osztrák energetikai vállalat ezt jelentős osztalékemeléssel feledtetné a befektetőkkel.

Hagyományos olajipari cégből egyre inkább vegyipari vállalattá alakulna az OMV.

Fotó: Karl Allen Lugmayer

A Mol közvetlen versenytársának újrabeszerzési árakkal becsült (CCS) üzemi eredménye (EBIT) öt százalékkal 2,1 milliárd euróra emelkedett 2022 utolsó három hónapjában, ám ezzel együtt is elmaradt a 2,34 milliárdos elemzői konszenzustól.

A harmadik negyedévhez képest – részben szezonális okoknak is betudhatóan – 40 százalékkal esett vissza az eredmény. Az adózott nyereség harmadával 448 millió euróra zsugorodott éves alapon, az egy részvényre jutó eredmény pedig 94 centre futott be, ami 43 százalékos csökkenést jelent.

Közel félmilliárd eurós orosz búcsú

A hagyományos olaj- és gázipari vállalatból egyre inkább üzemanyag- és a vegyipari céggé alakuló OMV kihozatala napi 106 ezer hordóval 385 ezer hordóra apadt a negyedik negyedévben, elsősorban a szankciókkal sújtott Oroszországban folytatott tevékenységéhez kapcsolódóan. Moszkva Ukrajna elleni invázióját követően, tavaly március óta ugyanis az orosz kitermelési volument ugyanis nem konszolidálja társaság. A termelési költségek ezzel egyidejűleg 43 százalékkal nőttek, hordónként 9,1 dollárra.

A nyugati vállalat mostanra teljesen kiszállt a Juzsno-Russzkoje gázmezőből is, az egykor stratégiai fontosságú dél-orosz érdekeltségének végleges leírása 432 millió euróval terheli az eredményt.

Az év egésze 11,17 milliárd eurós CCS EBIT-tel zárult, ami 87 százalékos javulás 2021-hez képest. Az adózott nyereség 85 százalékkal 5,17 milliárd euróra hízott.

Rekordosztalék jön, mérsékelt idei kilátásokkal

A társaság vezetése a tavalyi eredményből részvényenként 2,8 euró osztalék kifizetését javasolja korábban bejelentett 2,25 eurós rendkívüli osztalék mellett. Az alapkifizetés 22 százalékkal emelkedik a 2022-es kifizetéshez képest. A speciális juttatással együtt rekordszintű teljes kifizetés pedig még az elemzői várakozásokhoz képest is hat százalékkal bőkezűbb.

Az idei évre hordónként 80 dolláros Brent árfolyammal kalkulál a menedzsment a 2022-es 101 dollárral szemben, és a gázárak tekintetében is jelentős csökkenésre számítanak. Utóbbi ára 54-ről megawattóránként 35 euróra ereszkedhet éves átlagban.

Az OMV részvényei négyszázalékos eséssel reagáltak a jelentős növekedéssel együtt is valamelyest csalódást keltő negyedéves és éves eredményszámokra.

Egyre magasabban a befektetők ingerküszöbe

A szintén csütörtök reggel jelentő Shellnek ezzel szemben sikerült megörvendeztetni a részvényeseket, a történelmi, 40 milliárd eurós éves nyereség ugyanis túlszárnyalta még a legoptimistább elemzői várakozásokat is, amire másfél százalékos emelkedéssel reagált a kurzus.

A befektetők egyébként a korábban jelentő amerikai olajóriásokkal szemben meglehetősen kritikusak voltak a kiemelkedő éves teljesítmény dacára is. A profitját duplázó és ezzel csúcsévet záró Chevron, valamint a nyugati olajcégek körében is új mindenkori rekordot jelentő, 55,7 milliárd dolláros nyereséget jelentő Exxon részvényeit is adták a jelentést követően. Az OMV-hez hasonlóan itt is az év utolsó hónapjaiban mérséklődő teljesítmény szomorította a részvényeseket.

A brit BP jövő kedden, a francia TotalEnergies pedig egy nappal később teszi közzé beszámolóját. Azt követően pedig a szűkebb régiónk olajcégei is felfedik lapjaikat, a Mol-leány INA február 15-én, a magyar olajtársaság pedig 17-én ad számot teljesítményéről.