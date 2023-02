A Mercedes-Benz csoportszintű üzemi eredménye 20,46 milliárd euró volt 2022-ben, 30 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Ebből tiszta profitként 14,81 milliárd maradt a kasszában, ami 37 százalékkal kevesebb a bázisidőszakénál. A folytatólagos tevékenységből származó profitnál viszont 34 százalékos pluszt mutatott ki a luxusautókat és kishaszonjárműveket gyártó német óriáscég. A magas profit azonban az év közbeniáremelések javára írandó, az alapanyagárak emelkedését és minden más pluszkiadást a cég áthárította a vevőire.

A Mercedes az idén 5,20 eurós osztalékfizetéssel honorálja részvényesei bizalmát.

Fotó: Getty Images

Vagyis így is tisztességes összeg maradt a kasszában, ám nem sokáig marad ott,

ugyanis a menedzsment 5,2 eurós részvényenkénti osztalékjavaslatot terjeszt a május 3-i közgyűlés elé. Ez 20 centtel magasabb a 2021-es kifizetésnél és 5,6 milliárd eurós tétel. A profitból 4 milliárd eurót a részvény-visszavásárlási programjukra tesznek félre, az összeget 2025 végéig kell felhasználni. Az így megszerzett részvényeket bevonják.

A negyedik negyedévben mért 5,4 milliárd eurós üzemi eredmény verte a Refinitiv elemzőinek 5 milliárdról szóló konszenzusát.

A társaság 150 milliárd eurós árbevételt könyvelt el a pénzügyi évre,

ez 11 százalékkal kevesebb a bázisidőszakénál. Ebből a személygépkocsi-üzletág 111,6 milliárd euróval (+15 százalék), a haszonjárművek 17,2 milliárddal (+17 százalék) képviseltették magukat, míg a mobilitás üzletágnál 4 százalékos mínuszt és 26,9 milliárd eurós bevételt regisztráltak. A Mercedes-Benz lezárta az oroszországi kivonulásának folyamatát, legutóbb ottani finanszírozási üzletágát ruházta át egy helyi vevőre. Ezeket a többmilliárdos, de nem részletezett tételeket már leírták.

A Mercedes-Benz valamennyi fontos piacán két számjegyű bevételnövekedést ért el, egyedül Kínában lassult a dinamika 9 százalékra: a 27,3 milliárdos onnan származó bevétel a 18 százalékot képvisel a konszern teljes éves bevételéből. A Covid-korlátozásokkal sújtott tavalyi év a kínai autópiac fejlődésére is kedvezőtlenül hatott, ez meg is látszik a németek teljesítményén.

A hazai piacukon viszont 11 százalékos bővüléssel, 23,1 milliárdos forgalommal zártak, 15,3 százalékos részt kihasítva az összbevételből. Latin-Amerika és Afrika viszont a futottak még kategóriát képviseli, ezeket 18 százalékos visszaesés jellemezte tavaly. A Mercedes-Benz csoport 2022-ben 5 százalékkal több, 2,041 millió járművet értékesített, a negyedik negyedév 7 százalékos, 536 ezerre felturbózott értékesítése vitte pluszba az éves mennyiséget.

Ekkor már a készletleépítés zajlott, csupán 499 ezer autót (–2 százalék) gyártottak a stuttgartiak, akik

a beszállítói lánccal kapcsolatos problémáikat vélhetően rendezték. Erre utal, hogy a teljes évben 7 százalékkal több, 2,087 millió gépkocsit állítottak elő.

A nyereségtermelés fokozását célba véve a legmagasabb haszonkulccsal értékesíthető top-end kategóriára fókuszáltak, itt 8 százalékkal több, 328 ezer autót értékesítettek, míg a luxusszinten középkategóriának számító modellek 1,116 milliós darabszáma 9 százalékos plusz. A belépő kategória – idetartozik a Smart is – 2 százalékos visszaesést szenvedett el.

Tisztán elektromos hajtású luxusautókból tavaly 147 ezret adott el a Mercedes-Benz.

Fotó: Art Konovalov

Az elektromos kínálat bővülése meg is látszott a forgalmon: a cég 23 százalékkal több, 333,5 ezer elektromos és tölthető hibridautót adott el, a mérleg nyelve azonban a 55-45 arányban a hibridek javára billen. Ám ha a hibrideknél mért egyszázalékos pluszt a villanyautók 67 százalékos bővülésével vetjük össze, akkor borítékolható, hogy e téren érik az idei trendforduló a Mercedesnél.

A konszern értékesítésén belül azonban így is csak 16,3 százalékos képvisel e két kategória.

A bizonytalan gazdasági és geopolitikai helyzetben, az infláció támadása közepette a társaság a kiadásain is spórolni kezdett, és 2025-ig 20 százalékos lefaragást célzott meg, amihez szigorúan tartja magát. A kutatás-fejlesztésre szánt keretet meg is nyirbáltak, 6 százalékkal kevesebb, 8,5 milliárd euró jutott erre a magát az innovatív megoldások nagy pártolójaként hirdető társaságnál.

Hasonló arányban, 8,1 milliárd euróra mérséklődött a konszern szabad készpénzállománya. A költségcsökkentések kedvező hatása lemérhető az üzemi haszonkulcs alakulásán, annak 14,6 százalékos szintje ugyanis belefért a Mercedesnél az év elején felvázolt 13–15 százalék közötti sávba.

Az idei év kilátásai azonban nem annyira rózsásak, a menedzsment profitfigyelmeztetést is kiadott ezzel kapcsolatban. Az üzemi haszonkulcs 12–14 százalék közé húzódik vissza, miközben a értékesítések a tavalyi szinten maradhatnak. Az európai megrendelések csökkennek, Kínában is egyre kevesebben térnek be a szalonokba, egyedül az észak-amerikai piac lendületében bízhatnak a Mercedes vezetői.

A cég részvényárfolyama a péntek reggel közölt számokat 2,2 százalékos erősödéssel nyugtázta, az osztalékemelés és a költségcsökkentések átmeneti nyugalmat hozhatnak a bizonytalan kilátások közepette.