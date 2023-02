A múlt pénteken jelentő Mol és az előző negyedéves teljesítményéről e hét közepén beszámoló Magyar Telekom után jövő kedden a Richter is felfedi tavaly év végi eredményszámait.

Fotó: Kallus György / VG

A gyógyszergyártó alapvetően erős negyedévet zárhatott, a bővülő bevételek mellett azonban a társaság profitja nagyot zsugorodhatott az év utolsó szakaszában erősödő forint és a szektorra is kirótt különadók következtében – derül ki a KBC Equitas prognózisából, amit az elemzőházak közül elsőként tett közzé a befektetési szolgáltató.

A Richter bevételei várakozásuk szerint éves alapon bő negyedével 222 milliárd forintra emelkedhettek tavaly október és december között, ezzel pedig még a harmadik negyedéves forgalmat is túlszárnyalhatta év végén a társaság.

Ebben a gyengébb forint is sokat segített, a tavalyelőtti bázishoz képest ugyanis közel 30 milliárd forintos többletet jelenthetett a devizahatás a KBC becslése szerint.

A forgalombővülést a cég csúcskészítménye, a Vraylar is hajthatta, amelytől éves alapon, közel 15 százalékos bővülést várnak. Az európai piacokon és Oroszországban is erős értékesítésről számolhat be a vállalat, előbbi térség eladásai 30, utóbbié – forintban – mintegy 50 százalékkal ugorhattak meg.

A növekvő költségek és a harmadik negyedévben bejelentett – nagyságrendileg 30 milliárd forintos – gyógyszeripari különadó viszont jelentősen ronthatta az üzemi eredményt, ami így 16 százalékkal maradhatott el az egy évvel korábbitól.

Bár az év vége felé magára találó forint a pénzügyi soron kedvezőtlen hatást gyakorolhatott – 20 milliárdos mínusszal kalkulálnak itt az elemzők –, a nettó eredmény ugyanakkor így is pluszos lehet, még ha jócskán el is marad a korábbitól.

A KBC 14,5 milliárd forint adózott nyereségre számít, ami közel 70 százalékkal szűkebb az egy évvel korábbinál.

A 2022-es év összességében így is erős lehetett a Richter számára, a nettó eredmény 210 milliárd forint lehet, szemben a 2021-es 140 milliárd forinttal A bevételek eközben éves szinten akár a 800 milliárd forintot is elérhették, miközben egy éve még „csupán” 630 milliárd forintos forgalmat ért el a gyártó.

Látni kell persze, hogy a devizahatások sokat számítottak, ugyanakkor az alapfolyamatok változatlanul erősek, a kulcsgyógyszerek pedig segítik a cég üzleti fundamentumainak javulását

– összegzett Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője.

A Richter-részvények árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb hétfő késő délutánig, idén pedig 3,4 százalékot ereszkedett a kurzus.