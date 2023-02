Idén először az évi ezermilliárd dollárt is meghaladhatják a széles piacot leképező S&P 500 indexkosár vállalatainak részvény-visszavásárlásai. A legnagyobb bejelentések közé tartozik a Chevron 75 milliárd dolláros programja, a Facebook (Meta) 40 milliárd dolláros terve és a Goldman Sachs 30 milliárd dolláros engedélye.

Fotó: SOPA Images

Bár az S&P 500 hétfőn 0,3 százalékkal feljebb kapaszkodott, de három egymást követő héten visszaesést hozott a február. Kifulladt a januári lelkesedés, melyet az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elleni fogadások fűtöttek, az a várakozás, hogy már idén kamatvágásra kerülhet sor. Ebben a helyzetben nyújtanak támogatást a részvénypiacnak a visszavásárlási programok.

A visszavásárlások kapaszkodók az egyes részvényeknek és a széles piacnak

is – mondta Ben Silverman, a VerityData befektetéskutató cég igazgatója.

Amikor egy vállalat visszavásárolja saját részvényeit, a megnövekedett kereslet jellemzően emeli a részvényárakat. Az is fontos, hogy a visszavásárlások nem jelentenek továbi adóterheket a befektetők számára, amíg el nem adják a részvényeket, és nem realizálják a tőkenyereséget, ellentétben az osztalékfizetésekkel, amelyek jövedelemként adóznak. Arról nem beszélve, hogy a visszavásárlások eredményeként a piacon forgalomban lévő kevesebb részvény az egy részvényre jutó profitot is megemeli. Ezért a vállalatok gyakran élnek ezzel az eszközzel, ha csökken a jövedelmezőségük. Az is előnyös, hogy a vállalatok könnyebben tudják kiigazítani a részvény-visszavásárlásokat, hogy reagáljanak a piacok és a gazdaság változásaira, míg az elemzők és a befektetők szerint,

az osztalékok és a tőkekiadások kőbe vannak vésve.

A tavalyi negyedik negyedévben valamelyest csökkent az ilyesféle programokra fordítható nyereség, ám ez annyiban jó hír, hogy az idén januártól kivetett 1 százalékos szövetségi adó miatt nem sorolták előre a részvényvásárlásokat a cégek, vagyis nem várható komolyabb megtorpanás az adó hatására.

A politika persze nem nézi jószemmel a részvényprogramokat,

Biden elnök a hónap elején bírálta

azokat a nagy olajvállalatokat, amelyek a rekordnyereséget a részvények visszavásárlására fordítják a beruházások helyett. Azt javasolta, hogy a visszavásárlásokra kivetett 1 százalékos szövetségi adót négyszerezzék meg.

Warren Buffet, az omahai mágus megvédte a részvényprogramokat.

A guru szerint gazdasági analfabéta vagy demagóg, aki azt mondja, hogy minden visszavásárlás káros a részvényesekre vagy az országra, s különösen előnyös a vezérigazgatók számára.