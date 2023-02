A CVS Health, amely árbevétel alapján piacvezető gyógyszertári lánc az Egyesült Államokban, a Wall Street Journal értesülései szerint, közel áll ahhoz, hogy 10,5 milliárd dollárért felvásárolja az idősek gondozására szakosodott, Oak Street Health alapellátó egészségügyi hálózatot. Az árazás részvényenként 39 dollárt jelent. Az Oak hétfőn 25,96 dolláron zárt. Kedden az amerikai nyitás előtti kereskedésben 35,59 dollárig emelkedett a kurzus.

Fotó: Shutterstock

Az Oak akvizíció egy újabb fontos lépés a profilbővítés útján. A vállalat évek óta azon dolgozik, hogy

gyógyszertárláncból integrált orvosi szolgáltatóvá váljon.

Ezen az úton az első és legnagyobb lépés az Aetna egészségbiztosító 2018-as felvásárlása volt. Míg tavaly szeptemberben a CVS bejelentette, hogy 8 milliárd dollárért megvásárolja a Signify Health otthonápolási szolgáltatót. Ez szinte trendszerű jelenség az amerikai egészségügyi piacon, hiszen az Amazon e-kereskedő is vásárolt patikahálózatot és orvosi alapellátó rendszert , hogy az

online diagnózistól a gyógyszerek kiszállításáig

komplex szolgáltatást nyújtson.

A CVS vezérigazgatója Karen Lynch jelezte, hogy az alapellátás és az otthoni gondozás kulcsfontosságú növekedési terület a vállalat számára. Az Oak Street, 21 államban, több mint 160 központtal rendelkezik, a Medicare biztosításba beiratkozott betegek ellátására összpontosít. A CVS számára az Oak Street akvizíció elősegítené a vállalat hosszú távú elmozdulását, hogy üzletpolitikája túllépjen a kiskereskedelmi gyógyszertárakon.

Annál is inkább szükséges a szolgáltatási és termékpaletta bővítése, mert

a CVS patikahálózata súlyos gondokkal küzd.

Nemrégiben jelentették be, hogy a 9 ezer amerikai telephely kétharmadán csökkentik a pénztári órákat a patikushiány miatt. Az amerikai gyógyszertárak már a világjárvány előtt is küzdöttek a gyógyszerészek elvándorlásával. Ágazaton belül a kórházak elszívó ereje erős, de az ipar is komoly alternatívát jelent a túlhajszolt patikus élettel szemben. A helyzet különösen nehéz volt a Covid-járvány idején, amikor a gyógyszertárak ugyan csökkentett munkaidőben dolgoztak, de a munkatársakat gyakran hétvégére is berendelték, hogy fel tudják tölteni a hétközben csupaszra ürített polcokat. Emellett a szakma népszerűsége is erodálódott, most egyharmadával kevesebb gyógyszerész tanulók száma, mint egy évtizeddel ezelőtt. Márpedig a patikákban a tengerentúlon is a gyógyszerész munkatárs a legszűkebb keresztmetszet, legalább egy szakembernek ugyanis mindig jelen kell lennie nyitvatartási időben.