Miután tavaly Elon Musk fizetőssé tette a Twitteren a felhasználók valódiságát igazoló kék pipát, Mark Zuckerberg személyében gyorsan követőre talált. A Facebook-alapító bejegyzésében arról ír, hogy a Meta felületein – Facebook, Instragram, WhatsApp, Messenger – is fizethetünk valódiságunk bizonyításáért. Ehhez azonban nemcsak pénzre, de valamifajta államilag kiállított igazolványra is szükségünk lesz.

Fotó: Lionel Bonaventure / AFP

A szolgáltatás asztali gépről havi 11,99 dollárba, mobiltelefonról havi 14,99 dollárba fog kerülni.

Az Apple 2021-ben tiltotta le a különböző alkalmazások számára, hogy alapértelmezett állapotban kövessék a felhasználók tevékenységét, és ez a Meta számára is megnehezítette a személyre szabott reklámok értékesítését, és a bevételek csökkenéséhez vezetett. Érthető tehát, hogy Zuckerberg szeretne új bevételi források után nézni, kérdés, hogy hányan fognak élni az első körben Ausztráliában és Új-Zélandon a héten bemutatkozó lehetőséggel.

Messze lemaradt a Twitter a kitűzött céljától A Twitter felhasználóinak még a 0,2 százaléka sem fizet elő a cég prémiumszolgáltatására. Habár ez éves szinten 28 millió dolláros bevételt hoz, még messze elmarad Musk reményeitől, aki a költségek felét ebből szeretné fedezni.

A vállalat szóvivője szerint a következő hónapokban a szolgáltatás az Egyesült Államokban és más piacokon is elindulhat, ami orvosolhatja a másokat megszemélyesítő felhasználók és a hekkertámadás miatt az oldalukról kizárt felhasználók problémáját is, ugyanis az előfizetők könnyebben elérhetik az ügyfélszolgálatot is. A Meta legutóbbi gyorsjelentésében a bizonytalan makroökonómiai környezettel magyarázta a hirdetési bevételek csökkenését, és tavaly novemberben jelentős leépítéseket is bejelentett, ugyanakkor a kevés befektető bizalmát elnyerő metaverzumos fejlesztésekhez ragaszkodik.

A vállalat szerint a Facebookot napi 2 milliárd ember használja, míg a cég összes platformját nézve 3 milliárd lehet a felhasználók száma.

A Meta egyébként más korábban, 2018-ban lehetővé tette nagy oldalakat kezelő felhasználóknak, hogy kék pipával jelezzék valódiságukat, és 2020-ban a sokakat elérő felhasználók előtt is megnyitotta ezt a lehetőséget az Egyesült Államokban, igaz, ekkor még ingyen.

A tartalomgyártóknak tavaly november óta áll nyitva a lehetőség, hogy pénz kérjenek szolgáltatásaikért az Egyesült Államokban a Facebookon, és Nagy-Britanniában, Kanadában és Ausztráliában tesztelik a szolgáltatást.