Várakozáson felüli bevételnövekedésről és a szakértői becsléseknek megfelelő profitszámról jelentett a Coca-Cola, amely áremeléssel ellensúlyozni tudta a megugró költségeket a tavalyi negyedik negyedévben.

Fotó: Jeoffrey Guillemard / Bloomberg via Getty Images

A világ legnagyobb üdítőital-gyártója 2,03 milliárd dollár adózott eredményt ért el 2022 utolsó három hónapjában, ami 15,8 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Az egyszeri tételektől szűrt, egy részvényre jutó eredmény (EPS) 45 centre futott be, összhangban az elemzői prognózissal.

Az atlantai központú vállalat forgalma 7 százalékkal, 10,13 milliárd dollárra nőtt, a tényadat kellemes meglepetés az elemzői konszenzusban szereplő 10,02 milliárdos várakozáshoz képest.

A fő vetélytárs PepsiCóhoz hasonlóan a Coca-Cola is sikeresen hárította át emelkedő költségeit a fogyasztókra, bár ezzel kivívta az amerikai versenyhatóság figyelmét. A vállalat termékei iránti kereslet stabil maradt az elmúlt hónapokban végrehajtott áremelések mellett is, amit a magasabb szállítási, alapanyag- és munkaerőköltségek miatt volt kénytelen végrehajtani a Sprite és a Fanta üdítőitalokat is gyártó óriáscég.

Az átlagos eladási árak 12 százalékkal emelkedtek a negyedik negyedévben, miközben az értékesítési volumen mindössze 1 százalékkal csökkent, jelezve, hogy a vásárlók magasabb áron is hajlandók szomjukat oltani a piacvezető üdítőkkel.

A Pepsi gyártója hasonló trendekről számolt be az előző héten, náluk a 16 százalékos áremelés mellett 2 százalékkal mérséklődött az eladott termékvolumen.

Az amerikai piacon stagnáltak az eladások, az európai fogyasztók – akik a tengerentúlinál is magasabb inflációval szembesültek – viszont árérzékenyebbé váltak, az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát is magában foglaló EMEA-térség értékesítése 5 százalékkal esett vissza.

A cukormentes Coke Zeróból 9 százalékkal többet értékesített a társaság tavaly év végén, a kávészegmens volumene pedig 11 százalékkal bővült. Az időszak leggyengébben teljesítő termékei a gyümölcslevek és a növényalapú italok voltak, ahol 7 százalékkal mérséklődő keresletet regisztráltak.

A Coca-Cola vezetése 2023-ban 4–5 százalék közötti tisztított EPS-bővüléssel számol, abban bízva, hogy az emelkedő költségek leküzdésére irányuló többszöri áremelés ellenére is kitartóan magas lesz a kereslet az üdítőitalok iránt. Az eredménycél jóval optimistább az elemzők várakozásánál, az utóbbiak ugyanis átlagosan 2,96 százalékos profitbővülést prognosztizálnak az idei évre.

A részvényárfolyam 1 százalékkal emelkedett az alapvetően jó gyorsjelentés és a menedzsment idei évre kitűzött célszámai után a hivatalos tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.