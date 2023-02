A jegybank legutóbbi ülése után mutatott, kifejezetten óvatos hozzáállás is indokolt, így egyelőre csak a negyedik negyedévben várunk csökkenést az alapkamat szintjében (11,5 százalékra). A forint erősödése viszont az importált infláció csökkenésén keresztül pozitívan befolyásolhatja ezt a trendet: ha továbbra is erős tud maradni a forint, akkor akár pozitív meglepetések is elképzelhetők.