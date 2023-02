A Microsoft a hét elején mutatta be a saját, mesterséges intelligenciát (MI) is felhasználó új keresőmotorját és böngészőjét.

Bajban lehet a Google, ha nem húz valami nagyot hamarosan

Fotó: Sergei Elagin

A ChatGPT-vel felturbózott Edge böngésző és Bing keresőmotor pedig komoly konkurenciát jelent a Google keresője és Chrome böngészője számára egyaránt. Mégpedig akkorát, hogy

a Google saját MI-jének, a Bardnak a bemutatása során vétett bakija és a további bejelentések elmaradása együttesen 7,7 százalékos szakadékba küldte az Alphabet kurzusát.

A Bard MI ugyanis a Google prezentációja során rossz választ adott egy olyan kérdésre, amivel a cég azelőtt promózta a fejlesztését. A Bard arra a kérdésre, hogy "A James Webb Űrteleszkóp (JWS) mely felfedezéseit tudom elmagyarázni a kilenc éves gyerekemnek?" olyan választ adott, ami azt sejtette, hogy a JWS volt az első, mely a naprendszeren kívüli bolygót lencsevégre kapott – csakhogy erre már a teleszkóp elindítása előtt 14 évvel sor került.

A Google szerint ez a baki jól példázza, hogy mekkora szükség van a rendszer folyamatos fejlesztésére és tesztelésére: a befektetők és a piac ugyanakkor nem volt ennyire elnéző. Az Alphabet kurzusa a hiba nyomán 7,7 százalékot zuhant, de a szakadás mögött egy másik, az apró bakinál sokkal nagyobb fajsúlyú kérdés is megbújik: a Google, úgy tűnik, le fog maradni a Microsoft mögött a mesterséges intelligencia-versenyben.

Padlón a Google anyavállalatának árfolyama

A Microsoft keddi bejelentése, azaz az MI és a netes szolgáltatásaik összehangolása ugyanis elérkezettnek nyilvánította a generációváltást az online versenyben: a Google pedig nem tűnik késznek ugyanezen ugrásra.

A keresőóriás tegnap tudta volna menteni a menthetőt, de erre nem került sor: az online eseményükön fajsúlyát tekintve semmilyen hasonló fejlesztésről nem számoltak be, mint tette azt a Microsoft kedden – ez pedig a prezentációs bakival együttesen elég volt a részvények padlóra küldéséhez.

A Microsoft pedig látja a lehetőséget és mindent meg is tesz, hogy élni is tudjon vele: a keresőmotorok és a böngészők versenyében is soha nem látott jó esélyekkel támadhatja be a Google-t, ahogy a hirdetési piacon betöltött, eddig elhanyagolhatónak nevezhető pozícióját is képes lehet növelni: a Bard és a ChatGPT működése közti, apró, de annál jelentősebb különbségek pedig akár még a malmukra is hajthatják a vizet.

A mesterséges intelligencia mindennapi életre kifejtett hatását egyelőre nem lehet teljes egészében belátni, csak annyi bizonyos, hogy munkahelyek tízmilliói kerülhetnek veszélybe hamarosan.