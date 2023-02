A németországi ügyfélszám-növekedés és az amerikai leányvállalat, a T-Mobile US kiváló teljesítménye nyomán a vártnál jobb negyedik negyedéves eredményről számolt be a Deutsche Telekom (DT) csütörtökön, az idei évre is enyhe nyereségnövekedést prognosztizálva.

Fotó: In Fassbender

A vállalatnál árgus szemmel figyelt, lízingdíjak utáni EBITDA AL 60 millió euróval haladta meg az elemzői konszenzus 9,9 milliárd eurós előrejelzését,

míg a negyedéves bevétel éves bázison 4 százalékkal, 29,8 milliárd euróra nőtt, alig maradva el a 30 milliárd eurós piaci várakozástól.

A környező világban tapasztalható zavarok nyilvánvalóan érintik a Deutsche Telekomot is, ám stratégiánk megvalósításával ennek ellenére is elértük összes 2022-es célunkat

– értékelt Tim Höttges vezérigazgató.

A nehézségek közül pedig az égbe szökő energiaárak mellett a Magyarországon – a csoporthoz tartozó Magyar Telekomra is – kivetett távközlési különadót emelte ki.

A teljes tavalyi évre vonatkozóan a DT 114,4 milliárd eurós bevételről számolt be, ami 6,1 százalékkal magasabb az előző évinél, a korrigált EBITDA AL pedig 7,7 százalékkal, 40,2 milliárd euróra nőtt.

Idén 40,8 milliárd euró körüli korrigált EBITDA AL-lel számol a cég igazgatósága.

A Deutsche Telekom szerint a T-Mobile US és az általa 2020-ban felvásárolt Sprint fúziójának idei szinergiahatása – a tavalyit 20 százalékkal túlszárnyalva – előreláthatóan 7,2 és 7,5 milliárd dollár közé esik, miközben az integrációs költségek nem haladják meg az egymilliárd dollárt.

A DT részvényeit, melyek délelőtt 0,9 százalékkal, 21,3 euróra drágultak Frankfurtban, a Refinitiv elemzői konszenzusa 25 eurós medián célárral ajánlja vételre.