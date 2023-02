Egyre elterjedtebb az a piaci vélekedés, amely szerint trendfordulót jelez a dollár tavaly ősszel indult gyengülési hulláma. A befektetők szerint a zöldhasú leszálló ágba került, mert az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve lassuló ütemben emeli a kamatokat, s közben a többi jegybank szigora segíti a világ valutáinak felzárkózását. A piacon egyre nagyobb tétek halmozódnak a dollár gyenge oldalán. Az elemzők most azt mondják: a dollár több éves hanyatlása előtt állhatunk.

Fotó: Shutterstock

A dollár csúcspontja már biztosan mögöttünk van, most egy szerkezetileg gyengébb devizával állunk szemben - idézte a Bllomberg George Boubourast. A K2 Asset Management hedge fund kutatási vezetője hozzátette: igaz, az Egyesült Államokban makacs az infláció, s a piacok is hosszabb időre magas szinten ragadó amerikai kamatszintet jeleznek, de közben a világ más gazdaságai is felzárkóznak az USÁ-hoz.

A dollár gyengülése nagy megkönnyebbülést jelent a világgazdaságnak.

Csökkennek a fejlődő országok importárai, ami mérsékli a globális inflációt. Sanszos, hogy az aranytól a kockázati eszközökig, beleértve a részvényeket és a kriptovalutákat is, minden árjegyzés emelkedik, s a piaci hangulat javul. Nem mellesleg enyhülhet a szegény országok adósságválsága.

Az euró körülbelül 11 százalékot emelkedett a dollárral szemben, a tavalyi szeptemberi mélyponthoz képest. Míg a Bloomberg JPMorgan Asia Dollar Index több mint 5 százalékkal nőtt tavaly október óta.

A tavaly még a dollárt támogató tényezők közül idén már nem mind hat

– mondta Dwyfor Evans, a State Street Global Markets APAC makrostratégiája. Kiemelve: a G-10 országok központi bankjai felzárkóztatták a kamatokat, míg a kínai újranyitás a globális kereslet fellendülésével kecsegtet.

Az amerikai deviza ereje a Fed hozamprémiumának szűkülésével csökken. A swap-ügyletek azt mutatják, hogy az Egyesült Államok hitelfelvételi költségei idén júliusban tetőznek, s a kamatcsökkentés már 2024 elején bekövetkezhet.

A zöldhasú gyengülésére tett fogadások erejét mutatja,

hogy a Bloomberg Dollar Spot Index 8 százalékot esett tavaly szeptemberi rekordja óta. Ráadásul, a befektetők az elmúlt hónapban két éve nem látott ütemben vásároltak feltörekvő piaci kötvényeket és részvényeket. Ugyanakkor mégsem számíthatunk arra, hogy a világ vezető devizájának gyengülése békés lecsorgás lesz, ugyanis az amerikai kamatláb még egy ideig emelkedik, s a globális recesszió veszélye és a geopolitikai kockázatok felértékelik a menedék devizákat.

A dollár tetőzött, de nem várhatjuk, hogy az elmúlt két évben tapasztalt dollárerő azonnal az ellentétébe fordulna – figyelmeztet Omar Slim, a szingapúri PineBridge Investments Ázsia társvezetője.