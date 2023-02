Most már biztosan eldőlt, amiről eddig csak találgatások láttak napvilágot: a Commerzbank térhet vissza jövő hétfőtől a DAX kosarába, a német tőzsdei cégek elit ligájából, sőt az európai cégek STOXX 50-es indexéből is távozó Linde hűlt helyére – jelentette be a Deutsche Börse leányvállalata, a STOXX indexszolgáltató cég.

Fotó: Bócsi Krisztián / Bloomberg via Getty Images

Az, hogy az 1879-ben Wiesbadenben megalapított, jelenleg ipari gázokat gyártó Linde március 1-jétől elhagyja a német tőzsdét, és ezért az európai börzeindexekből is törlik, már régóta közismert volt, ám számos német elemző és befektető még mindig nem tudta megemészteni, hogy miért éppen a legértékesebb vállalat lépett a távozás mezejére.

A Capital című német online tőzsdei portál odáig megy, hogy

a hazai óriás távozása a befektetők számára egyfajta figyelmeztetés, hogy ne vigyék a pénzüket a globálisan mind jelentéktelenebbé váló frankfurti tőzsdére.

A Linde részvényesei végül – az ISS részvényesi tanácsadó cégre hallgatva – januárban 93 százalékos többséggel megszavazták a közel 160 milliárd eurós tőzsdei kapitalizációval rendelkező cég kettős jegyzésének megszüntetését a New York-i és a frankfurti tőzsdén, úgyhogy a jövő hónaptól már csupán a Wall Streetre lesznek bevezetve a vállalat papírjai.

Némi pikantériát kölcsönöz a döntésnek, hogy az ISS is a Deutsche Börse leánycégeként tevékenykedik. Egyedül a német alapkezelő társaságok bírálták élesen a váltást.

Ingo Speich, a Deka Investment vállalatirányítási vezetője arra is rámutatott, hogy a Linde korábban, az amerikai Praxair felvásárlásakor kizárta ezt a lépést.

A Linde 2018-ban egyesült amerikai riválisával, a Praxairrel, és székhelyét Írországba helyezte át, ahol az adóterhek alacsonyabbak, mint korábbi müncheni székhelyén.

A kettős tőzsdei jegyzési struktúra kezdetben jól szolgált minket, ám az európai korlátozások és a dupla jelenlétből adódó bonyodalmak csökkentik részvényeink árfolyamát

– mondta tavaly Sanjiv Lamba, a Linde vezérigazgatója.

Elemzők szerint főleg az a szabály volt hátrányos a Linde számára, hogy a már mintegy másfél éve negyven tagot számláló DAX-on belüli újrasúlyozások időpontjában egyik részvény sem tehet szert 10 százalék fölötti súlyra, ezért a Lindét mindig valós teljesítménye alatt vették figyelembe, és az ETF-alapoknak gyakorlatilag minden egyes újrasúlyozás után – vagyis negyedévenként – adniuk kellett a cég papírjait.

A Linde tehát valóban kinőtte a DAX-ot, ráadásul a kereskedési volumen mintegy kétharmada eddig is New Yorkban zajlott, és a Linde-kötéseknek mindössze 5,3 százalékát bonyolították le a Deutsche Börse Xetra-rendszerén keresztül.

A Frankfurtot ért csapást jól mutatja, hogy a Linde helyébe lépő Commerzbank kapitalizációja 14 milliárd euró alatt van, azaz az Amerikába távozó cég értékének egytizedét sem éri el.

A pénzintézet menedzsmentje ugyanakkor mindent megtett a visszakerülésért, negyedik negyedéves gyorsjelentését is a szokásosnál hamarabb tette közzé januárban, hogy mielőbb igazolja, teljesíti az indexbe való felvétel kritériumait. Az éves profitja tavaly elérte az 1,4 milliárd eurót, idén pedig még nyereségesebb működésre számít.

A bank legnagyobb ellenlábasa a DAX-ba kerülésért vívott harcban amúgy a hazánkban gőzerővel beruházó, tőzsdei értékét 11 milliárd euróra növelő Rheinmetall hadipari cég volt.

A Linde európai búcsúja és a Commerzbank feljebb lépése további változásokat tesz szükségessé az indexekben.

A legnagyobb európai cégek STOXX 50-es mezőnyébe a Linde helyére az olasz UniCredit kerül, míg a német tőzsdei cégek második ligájában, az MDAX-ban a szélturbinákat gyártó Nordex pótolja a Commerzbankot.