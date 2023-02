Koccinthatnak a járvány lecsengésére a Heinekennél, a holland sörgyártó a pandémiából való kilábalással az újra élénkülő fogyasztásnak köszönhetően erős évet zárt.

A világ második legnagyobb sörgyártója a vártnál nagyobb, 4,5 milliárd eurós – egyszeri tételektől szűrt – működési eredményt ért el tavaly, ami 24 százalékos bővülés, egyúttal meghaladta a 4,43 milliárdos elemzői konszenzust is. Az adózott nyereség ezzel párhuzamosan 30,7 százalékkal, 2,84 milliárd euróra hízott.

A tavaly végrehajtott áremelések, a prémiumszegmens előretörése és a pandémiát követően fellendülő vendégforgalom hatására a bevételek bő ötödével 28,7 milliárdra emelkedtek.

A cég 2021-hez képest 6,9 százalékkal több sört adott el világszerte, a magasabb árú prémiumsörök iránti kereslet pedig ennél is nagyobb ütemben, 11,4 százalékkal nőtt. Az értékesítés ezzel visszatért a világjárvány előtti, 2019-es szintre.

Ebben jelentős szerepet játszott Ázsia, ahol közel harmadával nőttek az eladások, de a brit sörivók is kivették belőle a részüket. Utóbbi piacon 20 százalékkal nagyobb bevételre tett szert a holland vállalat, a portfólióba tartozó Birra Moretti pedig a szigetország legnagyobb volumenben értékesített prémiumsörmárkája lett.

A világgazdasági kilátások az idén még mindig kihívásokat jelentenek a vállalatnak, amely ezért a beruházások folytatása mellett kitart az áremelés és a költségcsökkentés mellett is. A többletköltségek nagy részét tehát továbbra is a fogyasztókra hárítaná át a társaság, amely a nadrágszíjat is szorosabbra húzná annak érdekében, hogy az áremelések ne veszélyeztessék a piaci részesedését.

A gyártó stabil vagy enyhén növekvő értékesítéssel számol 2023-ban, mivel a fejlődő piacok növekedését ellensúlyozhatja a bevételek legnagyobb részét adó Európában tapasztalt visszaesés.

Az áremelésekre tekintettel – amiket az energiaköltségek óriási növekedése miatt kell majd eszközölni – az idén továbbra is csökkenő volumenre számítunk Európában

– mondta a Reutersnek Dolf van den Brink vezérigazgató.

A november végén kijelölt eredménycélt ezzel együtt változatlanul hagyta a vállalatvezetés, amely 5-9 százalékkal magasabb működési eredményt vár az idei évre. A z igazgatóság részvényenként 1,73 euró osztalék kifizetésére tett javasolt a tavalyi 1,24 után.